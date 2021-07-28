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ANSONBEAN新歌發佈會晒舞功

2021-07-28 列印
■ANSONBEAN（中）獲鄭欣宜和趙祥誠到場支持。
■ANSONBEAN（中）連跳兩支勁舞，全場起哄！
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　　ANSONBEAN（陳毅燊）前晚出席頭炮新作《CRUSH （oh no！）》發佈會及MV首播，除獲家人支持外，「折骨Ben」趙祥誠和鄭欣宜都有到場打氣。ANSONBEAN連跳兩支勁舞，引得全場起哄。他頻呼開心，因已期待這個發佈會兩個月，並與張家朗奪金的奧運賽事在同一日發生，他興奮地說：「雙重緊張，係好日子！」被指跳舞時沒有除衫似乎太吝嗇，他笑言留待開演唱會時才騷肌。

　　ANSONBEAN透露未來會歌影視三棲發展，對於今年新人獎競爭激烈，Edan、MC張天賦等都是對手，他表示不存在對撼，問到可擔心被比較？他口快快說：「唔怕。（好有信心？）係……無諗過。」



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