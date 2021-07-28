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炎明熹：我似姑丈唔會亂使錢

2021-07-28 列印
■炎明熹自認性格跟姑丈相似。
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　　炎明熹（Gigi）昨日在沙田出席公開活動，談到最新一期《東周刊》直擊報道，成為《聲夢》三料冠軍的她仍以巴士和港鐵代步，她說：「我同姑丈性格相似，都係鍾意儲錢，唔會亂使錢。」她表示不會因為知名度大增而避坐公共公通工具，「我仲係一個好細好細嘅人。」此外，《聲·夢飛行》演唱會今日正式售票，Gigi稱正努力準備及練習，細節要等公司安排。



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