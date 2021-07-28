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彭妮露艾慕杜華聯手爭金獅獎

2021-07-28 列印
■彭妮露和艾慕杜華再度合作。
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　　將於9月1日舉行的第78屆威尼斯影展昨公開參展名單，有份爭金獅獎的有西班牙名導艾慕杜華，再次找來愛將彭妮露古絲擔演的新作《Parallel Mothers》，該片亦是今屆的開幕電影。彭妮露主演另一作品《Official Competition》及姬絲汀史釗活扮演戴安娜皇妃的《Spencer》等21部作品亦有份爭獎。韓國名導奉俊昊將擔任評審團主席，評審則包括華裔女導演趙婷等。



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