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﻿東京直擊張家朗奪金牌　方力申搶先集郵攞簽名﻿

2021-07-28 列印
■成功埋張家朗身的方力申，自誇是專業收藏家！
■彭秀慧觀戰緊張尖叫至聲沙！
■祖兒欣聞張家朗奪金，高呼「超級興奮！Bravo！」
■古天樂亦以張家朗為榮！
■張家朗摘金令鄭秀文感動。
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　　「香港劍神」張家朗前晚在東京奧運男子花劍個人賽勇奪金牌，是相隔25年、香港運動員史上第二面金牌得主，哄動全城！身在東京採訪東奧的方力申（小方）成功搶先埋身，拎住件T恤向張家朗索取簽名，又觸摸張家朗及金牌，集郵後更興奮地說：「咩叫專業嘅收藏家？就係知道幾時去攞簽名，菲比斯8金簽名，都唔及剛剛勝出比賽嘅張家朗簽名。」

　　古天樂除了留下「Proud of you.」外，亦不忘感謝他為港爭光！鄭秀文（Sammi）貼文道：「感動。#每位運動員長年累月的刻苦鍛煉真不敢想像！」至於容祖兒則說：「超級興奮！Bravo！」睇得肉緊的彭秀慧（Kearen）在Hashtag搞笑道：「#毫無顧忌地尖叫至聲沙 #樣子很狂野都不緊要 #喊咗出嚟！」另一方面，TVB昨日公佈全程直播比賽過程的收視，共取得20.2點收視，觀眾達133萬，在奪金一刻收視更錄得21.1點，收看觀眾達140萬。



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