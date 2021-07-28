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陳凱琳睇好宋宛穎：Mix得好靚

2021-07-28 列印
■陳凱琳讚宋宛穎（小圖）談吐得體。
陳凱琳睇好宋宛穎：Mix得好靚
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　　今屆港姐以真人騷進行，為STAY-cation展開序幕的師姐陳凱琳早前接受無線娛樂新聞台訪問時，透露在眾入圍佳麗中暫時看好Sabina（宋宛穎），她說：「佢有少少葡國血統，Mix得好靚，廣東話好標準，談吐都好好。」她自爆當年參選的最大煩惱是增肥：「啲人話我過瘦身形唔好，唔吸引，但我由細到大都係咁，要接受自己，最重要有勇氣。」



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