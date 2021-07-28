﻿拍《刑偵日記》太入戲郁啲忟憎 姜皓文被老婆勸睇精神科

演員向來都係攞自己情緒來搵食，有時太投入角色，好易搞到情緒失控，連經驗老到、外界大讚演TVB劇《刑偵日記》出色的黑哥姜皓文，原來拍完成年都抽離唔到憶妻成狂患上躁鬱症的「聶山」角色。黑哥自爆當日為瞓身投入演「聶山」，又驚疫情嚴峻影響家人，拍攝兩個多月專登搬去酒店獨居，慣咗有全屋「女」陪突然對住四面牆，講番呢段掛老婆掛到甩肺日子，向來man爆的黑哥竟忍唔住眼濕濕，而他拍完該劇情緒起伏依然好大，太太殷寧更提議他搵精神科醫生幫手。外界大讚黑哥演「刑偵之父聶Sir」掂，更推舉他問鼎視帝，而黑哥本身亦認為演的躁鬱症角色同劇本都好正，「躁鬱症病發之前係非常之冷靜，只不過佢有一點會忽然間情緒高漲，好興奮，如果咁樣嘅情況之下撞到啲唔開心事，就會將佢擴大，會一發不可收拾，會情緒高漲到標冷汗又暈，嗰吓會控制唔到自己，同埋會諗好多負面嘅嘢，所以我覺得個劇本好正，你係好難會撞到電視劇會寫到一個咁正嘅劇本，我睇完劇本我去演嘅時候係驚嘅，一路驚住返工唔識演，因為真係好難演。」未能抽離掛住老婆曾透露過有時太入戲，搞到情緒差影響夫妻關係的黑哥，見到今次角色難，加上疫情影響，不想太太、家中6隻狗女及貓女增加染疫風險，索性自我隔離搬到酒店住，「我開工接觸人多，屋企好多小朋友，有貓貓狗狗，如果佢哋要隔離佢哋好慘，佢哋要掉咗去唔知咩地方隔離，所以一定唔可以畀佢哋有事，唔可以畀屋企有事。我呢次直情返唔到屋企，除咗疫情，我自己安排咗自己隔離，想一個人對住個劇本去做呢個狀態。」這段自我隔離冇得見家人的日子，黑哥提起都怕怕，「拍咗兩個幾三個月，同老婆分開自己隔離咗，一收工對住幾面牆同張牀，老婆或者姐姐送飯畀我食，送完佢哋就走，劇本會有我同陳煒嘅夫妻戲，幻覺會見到我老婆，唔知佢喺邊，但放工返到去又真係見唔到我真正嘅老婆，我試過忍唔住打畀我老婆，『你可唔可以過嚟，你不如買碗糖水我食啦！』（好掛住佢？）係呀！（你講起都眼濕濕喎！）諗起都覺得心慌慌，到o依家都屈住喺度唔知想點咁，個畫面又係咁，個劇本又係咁，所以個人唔知係咪抽離唔到，但係我覺得呢樣嘢每一個戲都會發生，只不過呢排成日都《刑偵日記》，所以過一段時間可能會好啲囉！」享受為角色犧牲原來《刑偵》煞科後，黑哥為安全起見，再隔離多兩個星期才返家，但他覺得為了好角色犧牲都好值得，「嗰兩個禮拜就放鬆少少，老婆多啲落嚟睇吓我，戴住口罩可以出去見吓面，可以去露台出面，但係好享受嘅，演員嚟講曾經有個劇本可以令到你挑戰自己嘅情緒，挑戰得咁厲害，係開心嘅，但係要唞一輪先，我要拍喜劇呀！」到真正返屋企，最搞笑是得黑哥自己開心，「嘩！好開心！但佢哋對我冇乜嘢，太太對我又係咁，所以好跳（情緒）囉！個感覺好得意，我返到去佢哋當若有其事，（得自己興奮？）係！好似好新鮮咁，攬住我最細嗰隻狗仔，個人平伏番，接番屋企嘅生活。」不過原來黑哥返屋企後，情緒依然受角色影響好深，搞到太太殷寧建議他睇精神科醫生，「我老婆話我未拍之前都要調整情緒，佢都話想安排精神科醫生畀我睇，到拍完之後我老婆話，『你真係要睇吓醫生』佢咁講我就驚啦！唔係嘛！因為我有時少少嘢會歇斯底里，好少事都會唔開心，容易忟憎，容易小氣，容易唔開心，唔知係咪更年期。」黑哥暫時未有真正求助精神科醫生，因相信靠自己可以調節到心情，「我覺得可以調教嘅，可以調教番開心啲，或者釋放啲情緒，唔好咁多嘢抑壓，我諗係得嘅。」撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 髮型：Jeff Wu 化妝：Herry Lai