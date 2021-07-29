  • 2021年7月29日 星期四
  • 31º
  • 77%
熱門： 何詩蓓東京奧運陳約臨消費券姜濤

日報新聞 > 娛樂

《聲‧夢》演唱會加一場 ﻿姚焯菲﻿﻿努力為親友撲飛﻿

2021-07-29 列印
■（左起）炎明熹、Yumi和Chantel積極備戰開騷。
■《聲夢》學員開騷反應熱烈！
■兩場《聲‧夢》門票火速售罄！
Previous Next

　　TVB（無線）將於下月14日及15日假旺角麥花臣場館，為《聲夢》學員舉行兩場畢業演唱會《聲‧夢飛行 First Live On Stage》，門票昨早在網上公開發售，反應熱烈極速售罄！主辦單位星夢娛樂隨即宣佈，加開8月13日一場，門票將於今早10時起在網上公開發售。

　　演唱會銷情熱烈，《聲夢》學員姚焯菲（Chantel）和鍾柔美（Yumi）均喜出望外，他們感激粉絲支持外，更透露有努力為親友「撲飛」，「好多親友好想到演唱會現場支持我哋，我哋知演唱會門票數量有限，所以都盡力幫佢哋爭取緊，我哋都好擔心爭取唔到！」《聲夢傳奇》學員兩場畢業騷的門票昨早開售極速售罄，大會宣佈加開8月13日一場，門票將於今日早上網上發售！眾學員欣聞喜訊，均感高興！



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd