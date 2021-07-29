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Anson Kong拒再提離奇戀事

2021-07-29 列印
■AK現身大受歡迎。
■麻利與AK日前傳出緋聞。資料圖片
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　　Anson Kong（江𤒹生）昨日出席公開活動時，被重提與39歲DJ麻利離奇爆出「姨侄戀」，笑問AK是否要恭喜他？AK只道：「講呢啲。」但記者欲追問時，AK已被工作人員拉走。AK在活動期間則心情勁靚，頻向Fans派心心兼飛吻！



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