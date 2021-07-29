Anson Kong拒再提離奇戀事
何詩蓓200米自由泳締歷史 再戰100米 女飛魚摘銀 明有望再衝牌
香港「女飛魚」何詩蓓昨日在東京奧運會為香港立下豐功偉績，先勇奪二百米自由泳銀牌，是香港奧運泳賽零的突破，隨後在一百米自由泳預賽奮戰，以第二名晉身今早準決賽，如順利過關，有望於明天決賽再為香港衝擊獎牌。...
2021-07-29
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北京暴雨 山泥湧公寓五死七傷
北京市周二暴雨，令海淀區的老年公寓（專供老年人居住的公寓式住宅），有十二名居民受困。經過一夜搜救，截至周三當局救出全部人，其中五人罹難，七人受傷送院。據報由於道路下方已經形成空洞，道路已封鎖，不能通行。當局正調查災害原因。 當地官方指出，涉事香山老年公寓位於香山公園附近，道路護坡崩塌後，大量泥土石塊湧入公寓，造成西側陽光房及部份樓體受損，十二位居民受困。 北京市政府周三通報，當局已妥善安置公寓內其餘人員，傷者亦陸續出院，有一人更已受腿部骨折手術。海淀區有關部門隨後對全區的福利機構、養老機構等房屋和周邊區域組織，展開排查，嚴防事件再現。
2021-07-29
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拜登：接連科網襲擊或引致戰爭爆發 「某國」被指劍指中國及俄羅斯
美國總統拜登警告，指美國接二連三發生嚴重的電子及科網襲擊事件，可能會觸發美國和另一個大國之間爆發「一場真正的射擊戰」。拜登無點名任何國家，但被指是明顯把矛頭指向俄羅斯和中國。 過去數月，美國多家公司先...
2021-07-29
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二手頻錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。利嘉閣地首席聯席董事蔡庭勇表示，將軍澳蔚藍灣畔7座中層E室，面積約509方呎，採兩房設計，原叫價910萬元，議價後以894萬元沽出，呎價17564元，屬...
2021-07-28
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杜指收市跌127點 納指續升 美息不變 儲局暗示將減買債
美國聯儲局結束一連兩日議息，並於今晨公布議息結果。一如市場所料，聯儲局公開市場委員會一致議決，維持聯邦基金利率目標範圍在0至0.25厘，為連續第11次會議沒有調整利率。在議息結果公布前，外圍股市觀望，...
2021-07-29
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開咧戰存變數 美斯續約生變
上月尾與巴塞隆拿約滿回復自由身的阿根廷前鋒美斯，據報下周一就會返回西班牙，預計球會屆時會公佈更多與他續約的消息。然而周二亦有報道指，巴塞不排除未能在八月十五日西甲首輪比賽前與他動筆簽約。 據西班牙電台《RAC1》透露，早前助阿根廷奪得美洲國家盃的美斯，下周一就會與球會新隊友、國家隊多年好友阿古路一起返回巴塞隆拿，有傳巴塞屆時會公佈更多與他續約的消息。 難望八月初完成 不過巴塞就算有信心與這名三十四歲星將續約也好，但由於其合約內容複雜，雙方未必可以在八月十五日西甲首輪主場對皇家蘇斯達前動筆，如此一來或會錯過比賽。 西班牙《塞爾電台》引述知情人士消息：「巴塞希望在八月初...
2021-07-29
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【Lady Fifi】 東瀛名店Tempura Uchitsu落戶四季酒店，廚師發辦江戶前天婦羅，味道、質感完美配搭！
疫情蔓延的一年多，食肆一片新景象，除了個別餐廳結業，亦不乏有實力的食肆進軍本地。去年底進駐四季酒店的Tempura Uchitsu，天婦羅小店沿用時令食材，配合如羽輕盈的黃金炸衣，突出美食之鮮美，且食...
2021-07-27
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未打算捧新人 陳果笑MIRROR無處不在 黃又南買樓花蝕20萬嚇親
由16歲被發掘參演處男作《香港有個荷里活》，到《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》及新片《鬼同你住》，黃又南與導演陳果至今合作20年，後者大讚對方處事和演技更成熟，又南坦言不想再當「O靚仔」，...
2021-07-29
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社論——父母撐拼搏 造就家朗詩蓓
香港隊在東京奧運會報捷，繼張家朗勇奪一面花劍金牌，何詩蓓不負眾望，拿下二百米自由泳銀牌，成就非凡。這兩位運動員的奮鬥故事，為年輕人立下榜樣，只要立定志向，努力不懈，必有所成。兩人也給家長啟示，須重視子女的天賦才能，不要囿於求學為先的觀念，放手讓子女拼搏。 張家朗中四時決定暫時放下學業，轉做全職運動員，起初父母有點猶豫，最後開出條件，他須在兩年內幹出成績，勉勵家朗全情投入，結果培養出香港劍神。何詩蓓是高材生，同時兼顧學業和習泳，文武雙全，但也有軟弱的時刻，她在美國攻讀大學期間，跟隨名師操水，形容比香港辛苦得多，一度萌生放棄念頭，幸而何媽媽提醒她是有天份的，她可以停，但反問她是...
2021-07-29
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馬場浮世繪——祖格拉生平電影開拍
騎師祖格拉於今年五月中在其祖家毛里裘斯的戰神公園馬場墮馬身故，由於他屬於當地國家英雄級別，深受當地民眾歡迎，故此當地電影製造商正拍攝一部有關祖格拉生平的電影，即使目前電影未命名及公布上映日期，當宣傳片在社交媒體發放，已立即引起當地市民和馬圈人士注視。 馬場浮世繪
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