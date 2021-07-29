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《絕命》Bob拍劇暈倒送院

2021-07-29 列印
■Bob亦在《絕命毒師》中飾演律師。資料圖片
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　　58歲美國男星Bob Odenkirk本周二在美拍攝劇集《絕命律師》第6季時突然暈倒，劇組召救護車將他送院救治其後留醫。本版截稿前暫未知Bob送院時是否清醒，有指Bob早前在洛杉磯拍攝時亦曾暈倒。





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