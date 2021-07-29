﻿無線財經•資訊台今晚11點開播 扶貧劇《山海情》被譽為「年度神劇」

以中國現代農村為題材的扶貧劇《山海情》，於今年初在內地多個衛視平台及視頻網站首播，火速成為爆紅熱播劇集，大受歡迎，被內地網民譽為「年度神劇」、「扶貧劇之光」。該劇由孔笙、孫墨龍執導，黃軒領銜主演，張嘉益、閆妮、黃覺、姚晨、陶紅、王凱特別出演，熱依紮、黃堯、白宇帆、尤勇智、胡明、姜冠南、王莎莎、祖峰主演，卡士陣容鼎盛。《華潤集團特約：山海情》將於今晚起每晚（周一至日）11時於無線財經‧資訊台播映。獲白玉蘭獎「最佳中國電視劇」《山海情》不僅廣受大眾追捧，更榮獲本年度第27屆上海電視節白玉蘭獎10項提名，備受各界關注。最終更囊括「最佳中國電視劇」、「最佳男配角」、「最佳女配角」及「最佳攝影」四大榮譽，創下歷史佳績。故事講述二十世紀90年代以來，從寧夏「貧瘠甲天下」的西海固地區搬遷到玉泉營地區的移民們，從無到有地建設着他們的新家園，在國家新的扶貧政策指引下，在福建的對口幫助下，西海固的民眾逐步移民搬遷，村幹部馬得福（黃軒飾）協助大眾克服重重困難，尋求脫貧發展的新方向，村裡的年輕人也通過勞務輸入、發展庭院經濟等建立了自信。在發展的過程中，傳統與現代，物質文明與精神文明，尋根與斷根等問題不斷凸顯，對於上一輩的人們而言，挑戰和轉變也在不斷發生着。從西海固走出的人們沒有忘記他們的初心，他們沒有斷根，而是把根紮在了這片更肥沃的地方，互相扶持着走上了康莊大道。劇中演員精湛的演技及真實貼切的情節，以真誠真摯的情感打動觀眾，將時代變遷背景下貧困山村脫貧致富的故事呈現觀眾眼前。以真誠真摯情感打動觀眾男主角黃軒的演技和受歡迎程度毋庸置疑，他飾演基層幹部，畢業後的第一件事就是追回家鄉湧泉村裡逃跑的「吊莊戶」。從苦口婆心地勸返吊莊戶、幫助村民完成「吊莊移民」工作，到親力親為解決通電、供水等困難，再到扶貧政策出爐後，帶領村民們共同走上致富的康莊大道。另外兩位榮獲白玉蘭獎最佳男、女配角的尤勇智及黃堯亦是劇集的亮點之一。尤勇智飾演李大有一角，是湧泉村長輩代表性人物，初期帶着首批吊莊戶逃跑，在移民新區面對通電困難時，總煽風點火，是移民區每項工作中最大的障礙。尤勇智成功演活一名狡猾和小自私的農民，實至名歸。而首次參與電視劇拍攝的黃堯，憑藉劇中白麥苗一角成功突圍，她飾演一位勇於靠自己開創新世界的女性，積極響應國家政策，在工作中幫助同鄉姐妹，細心努力，成為廠裏女工中的先進典範。