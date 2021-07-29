楊受成封周家怡做英皇一姐 ﻿鄭伊健﻿﻿「萬歲」珍珠奶茶打破代溝﻿

鄭伊健、周家怡、錢嘉樂、鍾雪瑩及李靖筠等，昨日出席英皇電影《深宵閃避球》開鏡儀式，英皇集團主席楊受成博士亦現身支持。上周五（23日）是周家怡的42歲生日，一眾演員送上蛋糕為家怡補祝生日，最搞笑當要求家怡拍照時，楊受成笑謂：「係啦！佢係一姐好耐啦！」鄭伊健和錢嘉樂自從電影《黃金兄弟》後，今次再度合作，兩人在戲中扮演閃避球教練。鄭伊健笑言對閃避球在遊戲機上認識，不過拍攝前跟錢嘉樂跟教練學習閃避球，他說：「其實電影講人生遇到事情，係咪要選擇閃避？但真諦就係唔應該閃避！呢部戲幾得意，講上一代跟下一代溝通唔到，我覺得暫時跟一班年輕演員能夠溝通，但以往『萬歲』叫蛋撻、凍檸茶，o依家係要叫蜜糖、芝士蛋糕、雞翼同珍珠奶茶畀佢哋。」錢嘉樂則謂跟年輕人有代溝並非死症，以前他們都會笑上一代，一班年輕演員初時會當他們是前輩覺得驚，當熟絡後會打他肚腩。周家怡被問到生日願望，她笑言要吸收多點青春；至於可有想過人生大事，她笑說：「殮葬呀？（有冇人追？）話冇人追好似好削，不過暫時無拍拖，到o依家年紀有冇都無所謂。」對於被老闆楊受成指她為英皇一姐，她笑言會嚇親人，但老闆很好又玩得，亦不會給予壓力。談到伊健和錢嘉樂自爆跟一班年青演員有代溝，家怡笑自己沒有代溝，反而跟一班年輕女演員有偈傾，更爆她們會唱伊健的歌，搞到伊健好尷尬。李靖筠就爆周家怡在化妝間會播MIRROR的歌，周家怡笑謂好開心香港有這個氣氛，又認為現在年輕人幾勁。問到跟伊健合作可會緊張？李靖筠說：「唔驚！好開心，望佢一望都覺得賺。」