遠距離向何詩蓓「集郵」 方力申提問被讚專業

23歲香港「小飛魚」何詩蓓在東京奧運女子200米自由泳勇奪銀牌，昨日為香港泳壇奪得首面奧運獎牌！為無線擔任奧運直擊採訪的方力申，昨日一早出發到採訪區爭取有利位置，賽事完畢即埋身訪問何詩蓓，更爭取機會發問，小方問到何詩蓓慣常以右邊吸氣，奪金牌的澳洲選手在最後50米會在她左邊，若看到對方會否影響她能奪金，何詩蓓則回答：「我都係Focus自己。」網民看完直播都讚他夠專業。小方第一時間在社交網分享歷史時刻，他自拍在後台激動得雙眼通紅，以運動員心態道出個人感受：「真的忍不住了，我想講，土生土長香港人，大部份時間在香港訓練，這對我們泳壇是一個很大的鼓勵，讀書在香港很大壓力，很多人中間便放棄了……」之後他亦有分享賽事結束後遠距離向何詩蓓「集郵」的合照。上屆有份到里約為無線採訪奧運的余德承，亦在社交網分享與何詩蓓合照恭喜對方。港協暨奧委會副會長霍啟剛、DJ森美、鄭裕玲、洪永城、謝霆鋒及何超儀等都有發文祝賀何詩蓓。