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﻿未打算捧新人 陳果笑MIRROR無處不在 黃又南買樓花蝕20萬嚇親

2021-07-29 列印
師徒有火 ■又南直言受師傅陳果的影響，多年來對拍戲仍很有火，看到對方的成就，也自覺要再努力一點。
棄做樓奴 ■香港樓價高企，又南放棄「上車」夢更輕鬆，陳果也認為：「口依家上車盞死，永遠佗住條數，好大壓力。」
冇上車運 ■又南曾揚言努力賺錢置業贈家人，惜早年與人夾份買樓花卻蝕20萬。
難覓新人 ■陳果憑執導電影《三夫》捧起曾美慧孜（中）和陳湛文，惜他認為近年已難發掘本土新演員。
難忘咬腸 ■又南最難忘正式Roll機時，劇組竟換上血淋淋真豬腸給他與童星咬，陳果澄清其實是滷水腸。
大感可惜 ■雖然拍劇能作出更多嘗試及賺錢，但陳果認為電視圈的流水作業，難免令電影演員「滑晒啞」。
父親逝世 ■患腦退化症的黃爸爸於去世12月離世，成為一家之主的又南努力工作擔起頭家。
男團始祖 ■2002年出道的Shine成員又南和徐天佑（左）均由陳果一手發掘，當年橫掃各大頒獎禮，人氣一時無兩。
長江後浪 ■人氣男團MIRROR近來廣告接到手軟，加上新歌、節目和劇集，無處不在，難怪陳果都笑言有啲飽。
合作無間 ■又南先後參演陳果執導的電影《香港有個荷里活》和《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》。
﻿未打算捧新人 陳果笑MIRROR無處不在 黃又南買樓花蝕20萬嚇親
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        由16歲被發掘參演處男作《香港有個荷里活》，到《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》及新片《鬼同你住》，黃又南與導演陳果至今合作20年，後者大讚對方處事和演技更成熟，又南坦言不想再當「O靚仔」，希望透過《鬼》片轉型，飾演地產經紀的他更有露股鏡頭，非常突破！說到本港樓市，早年跟別人夾份買樓花的又南，自爆蝕20萬離場，令他自覺冇「上車運」，故寧專心為演藝事業打拼，也不當「樓奴」！]

由陳果執導的驚慄喜劇《鬼同你住》，借鬼故諷刺荒謬的香港樓市現象，陳導說：「凶宅呢個題材好多戲都拍過，我覺得加入香港住屋嘅社會問題，成件事就多咗啲衝擊，冇齋嚇人咁單調。」



人哋賺自己就蝕冇上車運

  3年前，又南曾揚言努力賺錢買樓，報答母親養育之恩，惜這兩年經歷疫情，導致工作不穩影響收入，眼見樓市愈來愈高不可攀，如今他也打消「上車」念頭，「口依家買樓愈嚟愈貴，小學同學間屋4、5百呎都900幾萬，所以都係儲多啲錢先。做演員都想畀唔同可能性自己，但一上車，每個月都要搞掂供樓，好多嘢就箍實晒做唔到，我唔想咁。」提到早年與胞姊當時男友夾買樓花，最終為止蝕心急放盤，倒蝕20萬離場，未料一年後卻狂升400多萬，令又南自覺沒上車運，「呢啲嘢永遠唔會喺我身上發生，我係要實幹，靠自己搵番嚟。」

盼MIRROR改變娛樂圈生態

  當年陳果一手發掘Shine兩大少男Idol，最近輪到MIRROR和ERROR崛起，問獨具慧眼的他可會再提拔新人？陳果稱視乎劇本、角色及製片人的要求，但認為近年港片預算不多，相信不少新面孔能彈出，並謂「ViuTV嗰班藝人」將來必獲斟拍電影。不過，對於電視演員踩入影壇，陳果指觀眾接受程度一般較低，「睇電視唔使錢就睇啫，入戲院要畀錢就唔知點咁。（唔敢搵電視人拍戲？）世界係變緊，而家未知呢種現象有冇改變。」

  雖暫未計劃跟MIRROR和ERROR合作，但他笑道：「製片叫到唔通同錢拗氣咩！（有睇過佢哋作品？）我有睇電視，有少少飽，唱歌、做戲、主持、廣告都係你！我有少少攰，可能年輕觀眾唔覺得係問題，我都覺得旺，係好現象，但要睇將來，最難係維持曝光率同人氣，希望佢哋Keep到，改變某啲生態或舊諗法，咁香港又多好多人用。」面對長江後浪推前浪，作為男團始祖的又南也自言會努力，「我都要Run住副偈，等自己唔好生疏。」

撰文：黎寶倫 攝影：張詠森

化妝、髮型：

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