﻿未打算捧新人 陳果笑MIRROR無處不在 黃又南買樓花蝕20萬嚇親

由陳果執導的驚慄喜劇《鬼同你住》，借鬼故諷刺荒謬的香港樓市現象，陳導說：「凶宅呢個題材好多戲都拍過，我覺得加入香港住屋嘅社會問題，成件事就多咗啲衝擊，冇齋嚇人咁單調。」
人哋賺自己就蝕冇上車運
3年前，又南曾揚言努力賺錢買樓，報答母親養育之恩，惜這兩年經歷疫情，導致工作不穩影響收入，眼見樓市愈來愈高不可攀，如今他也打消「上車」念頭，「口依家買樓愈嚟愈貴，小學同學間屋4、5百呎都900幾萬，所以都係儲多啲錢先。做演員都想畀唔同可能性自己，但一上車，每個月都要搞掂供樓，好多嘢就箍實晒做唔到，我唔想咁。」提到早年與胞姊當時男友夾買樓花，最終為止蝕心急放盤，倒蝕20萬離場，未料一年後卻狂升400多萬，令又南自覺沒上車運，「呢啲嘢永遠唔會喺我身上發生，我係要實幹，靠自己搵番嚟。」
盼MIRROR改變娛樂圈生態
當年陳果一手發掘Shine兩大少男Idol，最近輪到MIRROR和ERROR崛起，問獨具慧眼的他可會再提拔新人？陳果稱視乎劇本、角色及製片人的要求，但認為近年港片預算不多，相信不少新面孔能彈出，並謂「ViuTV嗰班藝人」將來必獲斟拍電影。不過，對於電視演員踩入影壇，陳果指觀眾接受程度一般較低，「睇電視唔使錢就睇啫，入戲院要畀錢就唔知點咁。（唔敢搵電視人拍戲？）世界係變緊，而家未知呢種現象有冇改變。」
雖暫未計劃跟MIRROR和ERROR合作，但他笑道：「製片叫到唔通同錢拗氣咩！（有睇過佢哋作品？）我有睇電視，有少少飽，唱歌、做戲、主持、廣告都係你！我有少少攰，可能年輕觀眾唔覺得係問題，我都覺得旺，係好現象，但要睇將來，最難係維持曝光率同人氣，希望佢哋Keep到，改變某啲生態或舊諗法，咁香港又多好多人用。」面對長江後浪推前浪，作為男團始祖的又南也自言會努力，「我都要Run住副偈，等自己唔好生疏。」
撰文：黎寶倫 攝影：張詠森
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