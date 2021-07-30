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提前播《七公主》延續奧運氣氛　鄺潔楹苦練劍擊成身瘀傷

2021-07-30 列印
■鄺潔楹（右）飾演要克服身高只有155厘米的劍擊選手。
■鄺潔楹開拍前苦練了四個月劍擊。
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　　無線為延續港隊劍擊代表張家朗在奧運男子花劍個人賽奪金的氣氛，特意將原定9月13日播映、由陳維冠監製的新劇《七公主》，提前至8月9日（星期一）八點半推出，取替原定的《我家無難事》。

　　鄺潔楹在《七公主》中飾演對劍擊抱有無比熱情，在比賽場上從不認輸亦屢敗屢戰，細細粒的鄺潔楹為克服155厘米身高，以及手短腳短等不足之處，特意在開拍前風雨不改苦練四個月劍擊，她坦言剛開始訓練時確是困難重重，受傷更是家常便飯，肚及大腿均曾中招有瘀傷，拍畢劇集要第一時間拔罐。同劇演員還有黃翠如、林夏薇、高海寧及陳曉華等。



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