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林峯首辦網上音樂會如在家中Jam歌

2021-07-30 列印
■林峯在兩個樂手伴奏下演出。
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　　林峯自加盟華納唱片後，前晚舉行入行以來首個網上音樂會，林峯表示自己一直也想做一些和觀眾近距離，氣氛舒服的演出。雖然因為疫情關係未能舉辦，不過今次在網上播放，反而可以讓更多觀眾朋友分享到。

　　今次音樂會的場地佈置讓大家感受到像家裏Jam歌般，所以林峯找來演唱會經常合作的band leader Terry及結他手梁弋文伴奏，沒有平日大陣容的全隊樂隊，反而更呈現輕鬆感覺。直播期間，樂迷反應相當興奮留言表示感動，因為已經一段時間沒有聽林峯唱Live，再次聽到他的歌聲均感到特別溫暖，更不斷詢問何時會舉辦大型演唱會，希望可以現場欣賞。



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