疑被男友碌爆卡 權珉娥再度自殺入院

韓國女團AOA前成員權珉娥去年大爆受隊長智珉欺凌，令她患上抑鬱症及恐慌症，曾多次企圖自殺，更在社交網上載割手血淋淋照片。昨早她被發現疑在家中又自殺，隨即被送往醫院，幸無生命危險，但由於失血過多，意識還未清醒。珉娥前晚發萬字長文，再提被欺凌，繼續鬧爆智珉及雪炫，上月底珉娥公開一張與新男友的合照，其後被指是小三，繼而宣佈分手，前日她在長文中亦提到男友狂使她的金錢，碌爆其信用卡等，外界懷疑珉娥是受到男友的打擊，令她再度精神不穩。