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小明指演唱會改期後，整個演唱會由主題到內容都有改變，「一改期你feel到社會氣氛同埋大環境，大家嘅心態係有改變，我覺得唔可以再用番2020年4月個期嘅『Spring of Hope』去擺喺o依家，o依家大家心態再踏實咗，嗰時我哋覺得香港人需要希望嘅出口，就用咗狄更斯《雙城記》入面『Spring of Hope』，o依家用『LOST n FOUND』有近似鼓勵，『LOST n FOUND』係比喻香港人呢兩年失去到變到人性昇華，樣嘢係好靚。」
小明17年跟前男子團體R-ICE日本成員安田慎吾結婚，翌年誕下兒子，在疫情下她「LOST」也不少，作為媽媽感覺更強烈，「淨係個BB要教佢戴口罩，佢未肯戴口罩我唔敢帶佢出街，疫情賦予我哋好多生活上限制，不過好似我poster（演唱會）都有句講，面對失敗同挫折個失去，其實要擁抱，人唔經過一啲挫折失敗，永遠唔知道弱項同極限喺邊，所以你要去感受LOST，然後搵到自己出口昇華成更強大嘅人。（最想「FOUND」？）我希望有更大智慧去面對生活上嘅事，o依家做媽媽唔容易，做香港人都唔容易，每日好多東西需要消化，好需要生活智慧，你唔識得自己撫平傷口，啲瘡疤會好多。」
近期小明除籌備演唱會，又剛推出新歌《你好嗎》，還即將推出專輯，但老公身在日本工作，獨力照顧囝囝的她幸好未收到投訴，「佢好生性，直情生性到唔知係咪知道我有嘢做，本嚟佢同我瞓，佢走咗過去隔離房同我媽媽瞓，我每日做嘢又唔騷擾我，我阿媽話你生個仔好生性喎！識得就住你個schedule，我收得夜返去，攬吓佢同佢傾吓偈睇吓書，咁佢又好滿足啦！」