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新歌MV女主角埋身 ANSONBEAN怕醜彈開

2021-07-30 列印
■ANSONBEAN首支派台MV大顯一身好舞功。
■ANSONBEAN知道要與女主角需要面貼面後，嚇到成個人彈開！
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　　ANSONBEAN（陳毅燊）加盟寰亞及天下一合組的Cool Style後，推出首支派台作《CRUSH（oh no！）》，獲公司落足重本拍MV兼舉行大型MV首播會。

　　年僅20歲的ANSONBEAN雖然練得一身好舞功，但私底下非常怕醜，獲悉要與MV女主角面貼面時，ANSONBEAN嚇到成個人彈開，令現場工作人員忍俊不禁，但他堅稱「彈開」只是拍攝效果：「其實劇情講我喺間餐廳帶女主角去玩嘅場面，係囉！個距離有少少近，啲人以為我驚所以跑，其實係劇本嚟嘅，所以呢我唔係好驚，只係有少少驚啫，好似好近咁，其實冇嘢嘅！」



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