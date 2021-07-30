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﻿踩過界首為動畫配音 Edan下期出糧六位數畀晒媽咪

2021-07-30 列印
活潑Edan ■呂爵安處男下海聲演動畫《反轉方舟動物團》，睇佢幾活潑可愛。
孝順父母 ■Edan係孝順仔，最想置業安頓家人。
把聲好夾 ■呂爵安及陳欣妍形容各自各配音似網友關係，但兩人把聲好夾。
不眠狂踩 ■爆紅嘅呂爵安狂搵錢，不眠不休連踩40小時搞到鬚根都出埋，翌日晨早5點又要出動。
期待續集 ■「牧田CP」深受歡迎，觀眾期待拍Part 2或者電影版。
搶眼波罅 ■呂爵安勝在冇偶包，乜都敢試好有喜感，呢張夾波罅婚紗相相當搞笑。
人山人海 ■o依家Edan和「教主」人氣飆升，去到邊都人山人海，不過Edan謙稱只係大家好奇，出嚟睇吓兩人係乜料啫。
拍賀歲片 ■Edan憑住獨特喜感被吳君如睇中拍賀歲片《闔家辣》，首次躋身大銀幕！
拍住姜B ■Edan同姜B拍住上拍咗個快餐店廣告，廣告中姜濤化身進擊小鮮肉喺Edan耳邊吹氣，令Edan重演反白眼表情。
生鬼組合 ■最近同經理人花姐一齊搵銀，兩人好生鬼。
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        雖然《大叔的愛》已播畢，但餘溫仍然厲害，Edan（呂爵安）和Anson Lo（盧瀚霆）的「牧田CP」獲不少品牌垂青，「田田」除拍賀歲片，更拍住陳欣妍首次為動畫《反轉方舟動物團》配音。Edan單喺今年上半年已因多方面接Job進帳6位數，更暫時贏Ian（陳卓賢）少少成為MIRROR「吸金王」季軍，僅次姜濤及Anson Lo。

        「牧田CP」深受歡迎，呂爵安希望挾住人氣吸引觀眾入場睇他首套聲演的動畫《反轉方舟動物團》，片中Edan聲演10歲的貪玩長鼻獸菲尼，而陳欣妍（Shirley）就聲演黑面狐莉亞。



多懶音奇怪有得配音

  最初聽到接咗配音job，Edan坦言好奇怪：「我出名多懶音，講嘢又螺脷，追問花姐有冇聽錯，係咪玩我呀？不過，做咗先啦！咪當作挑戰、嘗試同埋學習機會，最怕問多幾句唔要我。所以都有壓力怕會錄好耐，好彩有專業配音員督導，用咗兩日時間順利搞掂。」Shirley同樣係初試啼聲，她大讚Edan配得好生動鬼馬，反而她愈錄愈起勁時控制唔到手腳，而且keep住同一聲線都有啲難度。Shirley對Edan讚不絕口：「片中Edan既善良又勇敢，而且好有義氣，我都覺得有啲似佢，佢個人好樂觀，帶畀大家好多正能量，而且好有喜感，有幽默感嘅男仔唔會悶親人，隨時令到大家開心，呢啲男仔會加分！」

感恩多機會覺得奇蹟

  憑《大叔的愛》爆紅嘅「田田」的廣告價由10萬升至20萬，知情人士爆料指Edan去年未爆紅時廣告價只收5萬，一年酬勞三級跳。有「田田」加持，Edan更險勝Ian成為MIRROR「吸金王」季軍。對此，24歲Edan冇否認，仲答得非常坦白：「希望係啦！我唔知佢哋（搵）幾多。不過都好感恩有咁多機會，最初都冇諗過會咁，只係想喺25歲做到啲成績出嚟，因為好多嘢冇得控制。我覺得一切係奇跡嚟，運氣同實力，運氣係佔大多數，但運氣唔可以用一世，o依家努力提升實力。」語畢他抵死說：「我同AL『出巡』惹嚟哄動，只係因為有劇集加持，啲人好奇睇吓我哋乜料啫！」

  記者追問一直恨送樓畀家人住嘅Edan，夠錢置業未？他即耍手話未夠：「邊得咁易（買樓）呀…好耐先出一次糧，下期出糧應該ok，好過以前嘅5位數，應該突破有6位數字收入（扣除成本及公司拆佣），我會畀晒阿媽做儲蓄。」

採訪：方騫平

攝影：譚壹致

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