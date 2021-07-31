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霆鋒彈珍藏電結他 邀子丹奏200萬鋼琴

2021-07-31 列印
■霆鋒出動全球只有二十九支的私人珍藏電結他，與甄子丹鬥Jam。
■甄子丹不但武功高強，音樂造詣亦相當高。
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　　名導陳木勝生前執導，甄子丹及謝霆鋒主演的《怒火．重案》將於下月上映，該片由霆鋒作曲兼編曲的主題曲《對峙》昨日上架。霆鋒創作該曲時不時向子丹詢問意見，甚至邀他負責彈鋼琴，子丹笑道：「佢真係好大膽，搵我係好容易拉低咗成個MV嘅觀感。」

　　劇組特別找來價值200萬港元的三角演奏琴供子丹彈奏，霆鋒坦言：「我覺得一定要畀最好嘅丹哥彈！我好羨慕男仔識彈琴，武功高強嘅人彈琴係好有型嘅事！」霆鋒亦亮出全球只有二十九支的私人珍藏電結他上陣，與子丹齊齊Jam歌！



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