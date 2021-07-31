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華仔感激粉絲「無底線」支持

2021-07-31 列印
■華仔為Fans獻唱《奉陪到底》。
■華仔親為新歌撰寫歌詞。
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　　劉德華前晚在網上平台首次獻唱親撰歌詞的新歌《奉陪到底》，送給多年來支持他的Fans和友好，紀念今年投身演藝事業40周年，觀看人次逾億。華仔指沒Fans支持，自己的演藝生涯不能走到今日，他亦憑歌寄意，感激Fans「萍水相遇，然後一生無底線給我，奉陪到底」的支持！



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