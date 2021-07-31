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軒仔呂爵安揚威串流音樂榜

2021-07-31 列印
■Edan新歌登榜首。
■軒仔感謝製作團隊。
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　　張敬軒的新歌《俏郎君》及《Sweet Escape》在串流音樂平台JOOX TOP聽推介2021年中榜奪得第2位及第15位，軒仔表示：「感謝團隊以新手法製作！」MIRROR成員呂爵安（Edan）則憑《E先生連環不幸事件》榮登第1位，並坦言「是很大鼓舞！」而MIRROR成員單飛歌曲則佔據該榜七個席位！



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