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師妹何詩蓓奧運再摘銀 方力申：圓香港泳將夢想

2021-07-31 列印
■小方分享採訪何詩蓓的情況。
■徐榮亦以何詩蓓為榮！
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　　香港運動員何詩蓓繼日前奪得東京奧運女子100米自由式泳賽銀牌，昨於200米賽再摘銀，更創下香港首位運動員贏得兩面奧運獎牌紀錄，鄭裕玲、徐榮、吳雨霏、何雁詩、JW、楊思琦及何超蓮等紛紛送上祝賀！

　　曾是港泳隊成員的方力申，在東京見證師妹何詩蓓奪獎相當興奮，他於社交網拍片留言祝賀，並向師妹說：「你圓了我哋香港游泳運動員嘅夢！多謝你！」小方採訪何詩蓓時問她能否盡看社交網逾13000個粉絲留言，何答道「希望可以睇晒」！



圖：網上圖片

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