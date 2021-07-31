參加《造美人》3個月食唔飽 冠軍Stella為做 女版強尼戰勝肚餓

一般選美鬥靚鬥好身材，ViuTV的另類選美真人騷《造美人》就啱啱相反，參賽者要挖出自己最醜一面，連主持強尼、沈殷怡同練美娟都佩服她們的勇氣。本身做直播主持的冠軍27歲Stella（楊芷羚）亦承認要冒住打爛飯碗的勇氣參加比賽，中途更辛苦到想過放棄退賽。而Stella跟亞軍29歲Ice（嚴楚翹）和季軍24歲Ann（陳芊妤）參賽其中一個原因都為在娛樂圈發展鋪路，Stella坦承想成為女版強尼，主持演戲瓣瓣掂，想向演員路發展的Ice和Ann就最想跟鄧麗欣和凌文龍合作偷師。撰文：杜淑霞攝影：梁志明Stella一直好想玩真人騷，因覺得自己性格好適合團體生活，但之前見到《廣告女皇》或者《美選D.n.A》總覺得自己樣貌同身材都未Ready，直至見到《造美人》個post，「可以接納你覺得自己唔好嘅嘢，甚至係樣貌身形，我覺得好吸引我，呢次冇得say no啦！」對於三位主持都認為參賽者勇氣可嘉，Stella坦承是抱住打爛飯碗的勇氣參賽，「因為我本身係做直播，係有濾光鏡，着衫又可以遮同埋化妝可以就唔同角度，但如果上電視，我嘅身形係乘大一點五倍，我嘅勇氣係打爛飯碗，最驚係打爛咗個飯碗又黐唔番，好彩最尾個名額畀咗我入圍。」辛苦到想退賽鏡頭前性格開朗，屬心態好積極參賽者的Stella，原來面對地獄式減肥，決賽前亦一度想過放棄退賽，「我有3個月，冇超過一個星期食正常餐，但係嗰100日我係唔覺得辛苦。去到決賽最尾，我有一個半禮拜冇食過任何澱粉質，真係覺得好辛苦，我哋又長時間要排舞，有一刻我係想退賽，因為我真係好攰，我覺得自己又瘦咗，真人騷又去到尾段，我想要嘅得益都攞咗，我又唔係求冠軍，工作人員feel到我情緒好down，同我講『你差一步，咁大分別咁fit，唔行埋呢步好蝕喎！』嗰刻我調整番自己心情。」除了想令自己變靚之外，Stella坦承參賽亦為娛樂發展鋪路，因明白做直播主持不可能做一世，未跟ViuTV簽約的她，如果有機會加盟，除了望有機會跟當紅的MIRROR和ERROR合作外，更加視強尼做奮鬥目標，「想做女版強尼，強尼佢唱歌好聽，又可以做頒獎嘉賓，又可以做埋司儀，仲可以做評判，呢個係目標嚟。」輸在上圍級數雖然輸了給Stella，但Ice和Ann坦言輸得心服口服，不過因三人感情勁好，又搞笑互窒時爆肚指她們只是輸了給Stella上圍cup數，Ann說：「我波細一定比唔上波大嗰啲㗎啦！哈哈！」Ice說：「我哋係鬥改變唔係鬥靚所以冠軍係唔靚㗎！哈哈！去到節目中間我都好想驗證一樣嘢，就係我唔係眼大鼻高嗰啲，又唔係身材玲瓏浮凸，我係咪一世都唔靚，出嚟攞第二喎！（Ann：我哋輸咗個波！）嗰零點4分，佢個波值零點4咋！差個cup！哈哈！其實節目話畀其他女孩子聽，靚唔係得一個方式同倒模嘅。」本身做演員的Ice，以及在演藝讀書的Ann兩人都承認得獎後加強了入行信心，亦希望有更多演戲機會，Ann最想跟凌文龍合作，「我哋本身識嘅，我哋上戲劇堂佢好多時都會坐喺度。」Ice就希望跟鄧麗欣學嘢，「我覺得佢演得好好，唔係初出道淨係賣外表，可愛嗰啲，而係真係好有戲。」