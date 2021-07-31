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參加《造美人》3個月食唔飽 冠軍Stella為做 女版強尼戰勝肚餓

2021-07-31 列印
■Stella認為自己上鏡面形仲可以再瘦，所以不排除將來再微調。
■Stella除了奪得《造美人》總冠軍，更得到「突破原美大獎」。
■決賽前Stella戒了一個多星期澱粉質，才能以這個事fit爆身材現身。
■（左起）Ann、Stella和Ice參加《造美人》過程不但冇不和，仲變成好姐妹，互窒都唔介意。
■Stella比賽完了4個月開心身材冇走樣，「仲維持到喺決賽嘅磅數唔夠55、56kg，不過想線條再靚啲。」
■參賽時Stella肥腫難分，難怪她認為要抱住打爛飯碗的勇氣。
參加《造美人》3個月食唔飽 冠軍Stella為做 女版強尼戰勝肚餓
強尼
■總分輸Stella零點4分屈居亞軍的Ice，更得到參賽者互選的「內在美人大獎」。
■比賽後自信返晒嚟的Ice，唔再怕影相。
■Ann是少數參賽者要增磅，但過程一度令她好迷失而想過放棄。
■由參賽初期一直被評判認為樣貌標致的Ann，到現在才有自信望鏡頭。
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        一般選美鬥靚鬥好身材，ViuTV的另類選美真人騷《造美人》就啱啱相反，參賽者要挖出自己最醜一面，連主持強尼、沈殷怡同練美娟都佩服她們的勇氣。本身做直播主持的冠軍27歲Stella（楊芷羚）亦承認要冒住打爛飯碗的勇氣參加比賽，中途更辛苦到想過放棄退賽。而Stella跟亞軍29歲Ice（嚴楚翹）和季軍24歲Ann（陳芊妤）參賽其中一個原因都為在娛樂圈發展鋪路，Stella坦承想成為女版強尼，主持演戲瓣瓣掂，想向演員路發展的Ice和Ann就最想跟鄧麗欣和凌文龍合作偷師。

撰文：杜淑霞



攝影：梁志明

        Stella一直好想玩真人騷，因覺得自己性格好適合團體生活，但之前見到《廣告女皇》或者《美選D.n.A》總覺得自己樣貌同身材都未Ready，直至見到《造美人》個post，「可以接納你覺得自己唔好嘅嘢，甚至係樣貌身形，我覺得好吸引我，呢次冇得say no啦！」對於三位主持都認為參賽者勇氣可嘉，Stella坦承是抱住打爛飯碗的勇氣參賽，「因為我本身係做直播，係有濾光鏡，着衫又可以遮同埋化妝可以就唔同角度，但如果上電視，我嘅身形係乘大一點五倍，我嘅勇氣係打爛飯碗，最驚係打爛咗個飯碗又黐唔番，好彩最尾個名額畀咗我入圍。」

辛苦到想退賽

  鏡頭前性格開朗，屬心態好積極參賽者的Stella，原來面對地獄式減肥，決賽前亦一度想過放棄退賽，「我有3個月，冇超過一個星期食正常餐，但係嗰100日我係唔覺得辛苦。去到決賽最尾，我有一個半禮拜冇食過任何澱粉質，真係覺得好辛苦，我哋又長時間要排舞，有一刻我係想退賽，因為我真係好攰，我覺得自己又瘦咗，真人騷又去到尾段，我想要嘅得益都攞咗，我又唔係求冠軍，工作人員feel到我情緒好down，同我講『你差一步，咁大分別咁fit，唔行埋呢步好蝕喎！』嗰刻我調整番自己心情。」除了想令自己變靚之外，Stella坦承參賽亦為娛樂發展鋪路，因明白做直播主持不可能做一世，未跟ViuTV簽約的她，如果有機會加盟，除了望有機會跟當紅的MIRROR和ERROR合作外，更加視強尼做奮鬥目標，「想做女版強尼，強尼佢唱歌好聽，又可以做頒獎嘉賓，又可以做埋司儀，仲可以做評判，呢個係目標嚟。」







輸在上圍級數

  雖然輸了給Stella，但Ice和Ann坦言輸得心服口服，不過因三人感情勁好，又搞笑互窒時爆肚指她們只是輸了給Stella上圍cup數，Ann說：「我波細一定比唔上波大嗰啲㗎啦！哈哈！」Ice說：「我哋係鬥改變唔係鬥靚所以冠軍係唔靚㗎！哈哈！去到節目中間我都好想驗證一樣嘢，就係我唔係眼大鼻高嗰啲，又唔係身材玲瓏浮凸，我係咪一世都唔靚，出嚟攞第二喎！（Ann：我哋輸咗個波！）嗰零點4分，佢個波值零點4咋！差個cup！哈哈！其實節目話畀其他女孩子聽，靚唔係得一個方式同倒模嘅。」本身做演員的Ice，以及在演藝讀書的Ann兩人都承認得獎後加強了入行信心，亦希望有更多演戲機會，Ann最想跟凌文龍合作，「我哋本身識嘅，我哋上戲劇堂佢好多時都會坐喺度。」Ice就希望跟鄧麗欣學嘢，「我覺得佢演得好好，唔係初出道淨係賣外表，可愛嗰啲，而係真係好有戲。」
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