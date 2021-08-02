髮型：Alex [email protected] The attic 化妝：Jessica Chan 場地：Room 53 丁方體驗房
Jason解釋專輯用《53 FPS》是有特別意思，「『FPS』係拍攝電影時候用到嘅格數，我哋起初討論呢隻碟嘅時候，因為我自己好鍾意睇電影，希望喺今次專輯音樂入面表達到嗰個電影感， 而『53』就唔係平時拍攝時用到嘅格數，用呢個數字係想喺呢個框架裏面做一啲獨特啲嘅嘢，又可以屬於自己嘅嘢，用5同3係我第一張專輯推出時就係5月3號。」
清空ig嚇壞fans
為了配合這次新碟宣傳，早前Jason專登清空ig，但這個突然舉動卻引起fans好大反應，「我都唔知點解會嚇親人！（有冇諗過會咁？）冇呀！對我嚟講又唔覺得改變某一啲嘢去做呢件事，只不過係用咗一啲以前冇用過嘅方法去做，無論喺製作專輯或者宣傳專輯呢件事入面。」
宣傳方法改變外，專輯中大家還會發現Jason的音質或者唱法上的轉變，因早在大半年前他在小肥推介下，搵了同樣的歌唱老師Guddy學唱歌，「搵老師之前自己都有上網自學咗兩、三個月，之前跟過不同老師，但唔係一段長時間，可能之前都冇咁嘅悟性去諗唱歌係咩一回事，都係偏向做到，享受就得啦！但係疫情期間太多時間去諗吓嘢，去思考吓嚟緊日子裏面，喺呢個行業仲想做到啲咩，就去學唱歌，呢個年紀同呢個經驗去學都有着數喺度，但都係好迷茫，因為唱歌係件好抽象嘅事，但係就會好過我早5、6年前心態，經驗多咗自己好清楚自己想要啲咩。」自言現在唱歌信心大了的Jason，但仍未敢孭起「隱世高手」，「都係人哋稱呼，因為我自己唔係咁睇，我一向都知自己唱歌嘅能力去到邊度，唔係外界覺得嘅嗰個能力。」