韓國長壽女團少女時代（少時）今個月將迎來出道14周年，日前證實將再合體演出綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，令fans興奮。昨日是成員Tiffany的32歲生日，隊友秀英在社交網上載多張與Tiffany的合照並說：「8月魔法開始，我的愛生日快樂。雖然我害怕馬，但如果你想騎馬我就陪你，所以你也學習高爾夫球吧？#生日快樂我的愛。」其後秀英又在限時動態再晒多張二人合照：「My Baby是很珍貴的」，由於Tiffany於美國出生，近年亦常留在美國，秀英亦在其中一張照片中留言稱：「就這樣留在韓國吧！」