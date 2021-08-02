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童星吳諾弘出戰花劍團體賽　 廖碧兒郭可盈貼舊相打氣

2021-08-02 列印
■廖碧兒晒合照，大讚吳諾弘是了不起的榜樣。
■郭可盈呼籲大家支持吳諾弘。
■吳諾弘（左一）、蔡俊彥（右二）一同出戰東奧男子花劍團體賽。
■林溥來指蔡俊彥是「喇沙仔」是他師弟。
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　　童星出身的吳諾弘昨早跟張家朗、張小倫及蔡俊彥一同出戰東京奧運男子花劍團體賽，最後以第7名完成東京奧運之旅，首次登上奧運舞台的吳諾弘獲評述大讚前途無可限量！廖碧兒昨日在社交網上載當年跟吳諾弘合照，更tag對方以英文留言：「加油！我們都在這裏為你加油！享受這個過程，不管結果如何，你已經走到了這一步，是香港的一個了不起的榜樣！」曾與吳諾弘合作拍攝《酒店風雲》的郭可盈上載了跟對方的合照，並為他及隊員打氣：「Do your best，好好享受比賽，加油！」

　　此外，李思雅及林溥來昨日在商場為TVB主持奥運男子花劍八強團體賽直播賽事，吸引逾百市民觀看為港隊打氣，林溥來指蔡俊彥是「喇沙仔」是他師弟，而吳諾弘第一次出場有好表現，思雅也說刮目相看，希望將來他接到棒。



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