網傳吳母報警累死兒子 30歲吳亦凡被捕嚇到震 爆喊求饒

30歲內地男星吳亦凡早前被19歲網紅「都美竹」指控酒桌選妃及涉嫌性侵未成年女性，事件繼續發酵，前晚北京警方發佈通報稱，吳亦凡涉嫌強姦罪被刑事拘留，事件立即成為新聞熱話。有內地微博博主爆料指，當吳亦凡被捕時，嚇到震兼大哭求饒，更嘲諷他當時「臉上的玻尿酸擠成一團，哪怕是再瞎眼的粉絲，看到他那個玻尿酸都擠歪了的樣子，也是愛不上的！」本報記者網上圖片前韓團EXO成員吳亦凡今年6月被網紅都美竹大爆「選妃潛規則」，及涉嫌跟未成年少女發生關係，前日更因涉嫌強姦罪而被朝陽公安分局依法刑事拘留。北京市公安局朝陽分局前晚透過官方微博表示，針對網絡舉報一名姓吳的30歲加拿大籍男子，多次誘騙年輕女性發生性關係，經調查後以涉嫌强姦罪將他刑事拘留，案件正在進一步偵查。根據中央政法委的官方微博，證實被刑事拘留的正是吳亦凡。而微博指在中國的土地，要遵守中國法律，強調不枉不縱，以事實為依據，以法律為準。人民日報的評論亦強調外國國籍不是護身符，名氣再大亦無豁免權。傳吳亦凡涉新型毒品此外，更有人發現，中國公安部禁毒局官方微博同日（7月31日）轉發了北京朝陽警局拘留吳亦凡的消息，令人估計吳亦凡極有可能同樣涉及毒品問題被捕。據內地傳媒《網易》指出，吳亦凡涉及「新型毒品供應鏈」，最近幾年內地流行新型毒品「乖乖水」，被濫用在性犯罪，吳亦凡事件成為內地官方打擊毒品的契機。更有傳言指都美竹其實沒有報警，是吳亦凡媽媽報警稱都美竹敲詐勒索，沒想到警方介入後，反而發現吳亦凡的犯罪證據，包括還原吳手機的聊天紀錄及酒店影片，另外亦有吳亦凡在不知情下被偷拍的影片等，吳亦凡可說是被媽媽「累死」。葉璇留言：抓得好在吳亦凡被捕消息傳出後，有名為「春日星火」微博網友發文爆料：「再瀟灑再大牌的流量，在緝毒警察面前也是哭得眼淚鼻涕一大把，臉上的玻尿酸擠成一團的，一邊瑟瑟發抖，一邊哀求放過自己，反反覆覆叨念說：『我真的不知道，我就是第一次。』哪怕是再瞎眼的粉絲，看到他那個玻尿酸都擠歪的樣子，也是愛不上的。」巨細無遺的透露過程，但不知是真是假。另外，亦有網友指吳亦凡涉嫌「權色交易」、「性賄賂」、「毒品」、「性侵未成年」、「迷姦」、「偷拍」、「誘騙」、「群交」、「拉皮條」等九大罪狀，引來嘩然。女藝人葉璇昨日在微博上留言稱「這個典型抓得好，以後看誰還敢潛規則亂睡」，來評論吳亦凡事件，有網民讚她敢言，但亦有人指她出來「蹭熱度」。