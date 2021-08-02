被fans當街示愛 黃德斌多得《大叔》帶挈工作量激增

因Viutv劇集《大叔的愛》而人氣急升的黃德斌，昨日與黃芷晴在觀塘出席一個商場活動，現場有不少觀眾都爭相邀這位大叔合照，德斌笑指現時出街不少人會叫他「KK」：「試過有啲人會同我講『KK I Love You』！」他還表示日前看到一位小妹妹跳完整首大叔舞，非常犀利。有傳《大叔》將會開拍電影版，德斌表示不知道，亦未收到通知，不過自己都受到帶挈，增加工作機會，並透露正忙於拍攝新戲《逃獄兄弟3》。黃芷晴亦表示最近重看《大叔的愛》，很開心能和德斌一起出席活動，問到如開拍電影版可想參與？她說：「做觀眾就好，原汁原味更好，跪求開拍電影版！」活動過後，芷晴在社交網貼上在德斌面對表演大叔舞的片段，她笑說：「老尷都要跳大叔舞之KK真係好型呀!」