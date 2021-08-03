甄子丹在亞視時期曾與陳木勝合作，早前在英皇電影《怒火》再結片緣，陳木勝去年因鼻咽癌病逝，子丹頓感是電影界重大損失！而子丹兼任《怒火》動作導演，把霆鋒當作是吳京，設計高難動作戲，霆鋒亦不負所望，精益求精「畢業」！在英皇電影《怒火》中身兼監製、動作導演及演的甄子丹日前為電影宣傳，甄子丹表示曾於在電視劇《洪熙官》及《精武門》跟陳木勝合作後，廿幾年來一直未有機會，本來兩人再次合作到墨西哥拍一部講述警察大破毒梟故事，但製作費太龐大而擱置，子丹說：「嗰陣佢都有啲唔開心，我同佢講其實可以喺香港拍，只要將精力同創作思維擺番喺香港發生嘅故事，之後就度咗《怒火》呢個故事。」擔任動作導演的甄子丹，在戲中設計不少高難度的動作戲，整部戲的風格就是《怒火街頭》加《殺破狼》，他說：「我諗到就當霆鋒係吳京，同樣設計《殺破狼》一場戲以短棍對短刀，霆鋒都有自己意見，話不如玩兩把刀，結果佢絕對符合到，我都同霆鋒講：『你畢業啦！』」甄子丹表示由開始構思及執行，或在拍攝現場，他都會跟陳木勝表達自己的意見，一直來來回回地交流，直至有一日他打電話給我說：「我瀨嘢！」後，子丹坦言有點突然和驚訝：「拍ending時佢都不知道，拍完之後同我講只係覺得好攰，冇時間檢查身體，到出事時已經擴散，但係佢抗病嘅態度好積極，最尾嗰段路，相信我哋全行都鼓勵緊佢，我亦介紹一啲認識嘅醫療師，最後我接到電話話導演唔多得，我都未嚟得切打畀佢，睇報紙先知佢走咗。」