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煲湯搞到未婚夫肚痾 陳詩欣決心苦練廚藝　

2021-08-03 列印
■將為人妻的陳詩欣，為另一半努力減肥。
■陳詩欣等齊錄影《流行都市》。
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　　陳詩欣（Eunice）昨日錄影TVB（無線）節目《流行都市》時，談到將於10月舉行的婚禮，Eunice表示正積極減肥，因另一半身形瘦削令她壓力大，正集中減手臂，不過婚禮細節則有待防疫政策落實後才能作準，但姊妹團已確定，包括余香凝以及陳約臨等。

　　將成為人妻的Eunice被問到是否不設防？她笑言未有咁快，着大家等多陣。Eunice加入《流行》後，笑言是監製畀機會她學習廚藝，事關她曾為未婚夫煲湯，但對方卻飲到肚屙，因為搞亂次序將豬肉最後放，自此不敢再接觸煲湯，要在節目中再學習一下。問到未來奶奶廚藝，Eunice直指對方好叻，笑言為了個仔健康着想，應該會很歡迎她與未婚夫回家吃飯。



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