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許廷鏗《真．惜玩》拖夏蕙BB玩浮潛

2021-08-03 列印
■許廷鏗在記者會自爆與夏蕙BB手拖手因由。
■許廷鏗為《真．惜玩》碌爆人情卡，邀圈中好友做嘉賓。
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　　許廷鏗（Alfred）昨出席ViuTV節目《AH佛真．惜玩》記者會，今次是Alfred首度擔任主持，他不惜碌爆人情卡，邀得謝安琪、林二汶及黃夏蕙等任嘉賓，自爆與夏蕙BB拖手兼玩浮潛！

　　Alfred說：「節目中跟夏蕙BB探討生死，佢話臨走前最想玩水上活動，原本佢想玩船P，但係我擔心喺海中心出事，話晒第一次做主持咋！好彩佢喺節目中玩得開心，估唔到佢仲肯同我癲，而且毫不吝嗇晒身材着潛水衣，哈哈！」Alfred又指與二汶到街巿學做「豬肉鏗」，除了要斬豬肉外，又差點找錯錢，學劏魚過程亦相當恐怖，壓力甚大！



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