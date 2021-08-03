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與Ian九展騷爆滿　馮允謙籲勿買黃牛飛

2021-08-03 列印
■馮允謙希望開個人音樂會。
■欣宜曾被前輩叫放棄唱歌。
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　　馮允謙（Jay Fung）與MIRROR成員陳卓賢（Ian）本月底將舉行九展騷，門票已迅速售罄。Jay昨日到電台受訪，直認一身飛債，呼籲大家勿買黃牛飛，「如果呢兩場騷做得好，希望有機會開個人騷呢！」

　　此外，Jay近日與鄭欣宜為網上《加拿大中文歌曲創作大賽》決賽，擔任表演嘉賓。二人都是在加拿大成長，之後回到香港追尋音樂夢，但過程並不容易，Joyce說：「入行最初幾年，好多負面聲音，話我揀嘅路係錯，甚至有一位我好尊敬嘅前輩，叫我唔好唱歌！慶幸有能力追夢，堅持夢想。」Jay安慰她說：「而家證明你入行係正確，好成功。」



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