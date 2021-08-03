內地藝人舉報涉吳亦凡惡行 林俊傑潘瑋柏 火速出律師信否認

加拿大籍內地男星吳亦凡因涉嫌強姦，受害人包括未成年少女，目前被內地警方依法刑事拘留；而昨日突瘋傳事件涉及林俊傑及潘瑋柏，二人立即透過律師發聲明澄清事件，更要求網民刪除相關貼文。亦有網民發現吳亦凡的歌曲在各大音樂平台已被下架，甚至其個人及工作室官方微博也被消失。中國演出行業協會昨日就吳亦凡涉案發表文章，揚言事件給整個演藝行業敲響警鐘，必須堅決抵制「黑名單」作出嚴懲。本報記者 網上圖片吳亦凡上月被內地網紅都美竹爆「選妃潛規則」醜聞，他最初否認一切指控，在微博發文強調自己從沒誘姦、迷姦，更聲言如有這類行為會自己進監獄，反斥都美竹所謂有證據是造假。豈料吳亦凡日前被北京市公安局朝陽分局以涉嫌強姦罪拘留，有傳當中牽涉「權色交易」、「迷姦」等多宗罪，甚至包括誘未滿14歲少女進行「多人運動」。有吳亦凡fans一度守候在北京朝陽公安局外，表示想探偶像監但不果。網上亦流出吳亦凡的蠟像換上了囚衣，但上海杜莎夫人蠟像館工作人員則指吳亦凡蠟像早前已被撤走，網傳的照片是假圖。內地演藝協會籲抵制失德藝人吳亦凡被拘捕後，想不到林俊傑和潘瑋柏竟被牽涉其中，有內地藝人謝明皓趁機實名舉報林俊傑和潘瑋柏指二人均為「劣跡藝人」，望警方介入調查。林俊傑和潘瑋柏所屬公司分別透過律師發聲明澄清，更列出一大串社交網用戶，要求他們立即刪除涉嫌侵害兩人名譽的不實信息，指律師事務所已搜證完畢，即將提起訴程式，追究到底。有轉載過不實言論的網友收到律師信後刪除發文並道歉，惟謝明皓堅持自己是「敢於為受害者發聲」，更聲稱有證據在手，又發文請求警方對林俊傑、潘瑋柏進行吸毒檢測，聲稱如查證沒問題，願負法律責任。中國演出行業協會昨日就吳亦凡案件發文，直指案件不僅對全社會有教育和警示意義，更給整個演藝行業敲響警鐘，演藝行業必堅決抵制，違法失德藝人也將進入行業黑名單，根據相關自律辦法嚴厲懲戒。吳亦凡官微圖文遭清空雖然吳亦凡仍未正式定罪，內地演藝圈已先行一刀切，陸續對他展開封殺，他個人獲微博認證的「Mr_凡先生」帳號，已顯示為「該帳號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看。」而吳亦凡工作室的新浪官方微博也顯示為「該帳號行為異常，存在安全風險，用戶驗證之前暫時不能查看。」而各大音樂平台包括QQ音樂、網易雲音樂、酷狗音樂等也全面下架吳亦凡資訊及個人音樂作品。