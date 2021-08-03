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松井玲奈確診暫無症狀 AKB48爆群聚感染七人中招

2021-08-03 列印
■正拍劇的松井玲奈亦中招。
■AKB48的Team8組合有多名成員確診。
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　　日本疫情大爆發，演藝界連日來不停有藝人中招，多隊偶像組合出現群組感染，前日五人男子組合超特急有三名成員染疫之後，昨日連其餘兩名成員亦宣佈中招，全隊無一倖免。

　　前日取消了兩場活動的AKB48，更有多達七名成員受感染，前晚AKB方面稱TeamB成員大盛真步、Team8成員倉野尾成美、坂口渚沙、永野芹佳、鈴木優香、上見天乃及德永羚海亦已確診，眾人在上周五開始發病，接受檢測之後，前日陸續收到陽性報告。由於多名成員確診，AKB已取消本月6、7、8日的演出。



　　另外，SKE48前主將松井玲奈昨日亦確診，但她並沒有出現症狀，玲奈現時正與女星二階堂富美及岩田剛典合演TBS電視台劇集《約定的灰姑娘》，TBS指播放暫未受影響，是否停工要等醫療機構指示。
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