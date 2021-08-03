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宋宛穎出身選美世家 陳聖瑜表現獲讚優秀

2021-08-03 列印
■（左起）陳聖瑜和梁允瑜都被旦哥稱讚，宋宛穎則出身選美世家。
■鄭丹瑞訓練佳麗的口才和表達技巧。
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　　《2021香港小姐競選》20強佳麗昨日在電視城接受鄭丹瑞的口才及表達訓練，5位佳麗陳聖瑜、陳懿德、關楓馨、梁菁琳與梁允瑜被旦哥點名讚表現優秀。自我介紹時，被指與方媛相似的陳聖瑜自稱「最鍾意郭富城的佳麗」；曾爆出邊食魚蛋邊講粗口短片的梁允瑜，則以「有44吋長腿，鍾意食魚蛋的梁允瑜」自抽！

　　而宋宛穎（Sabina）的媽咪文寶雪曾於91年參選華姐，同屆冠軍為袁詠儀。宋宛穎說：「媽咪參選澳門小姐得亞軍，媽咪的表姐就攞冠軍，當年由媽咪代表澳門出戰華姐。」雖然出身自選美世家，但她自言沒有壓力，而她的孖生妹妹則是醫生。

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