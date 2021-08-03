而宋宛穎（Sabina）的媽咪文寶雪曾於91年參選華姐，同屆冠軍為袁詠儀。宋宛穎說：「媽咪參選澳門小姐得亞軍，媽咪的表姐就攞冠軍，當年由媽咪代表澳門出戰華姐。」雖然出身自選美世家，但她自言沒有壓力，而她的孖生妹妹則是醫生。
宋宛穎出身選美世家 陳聖瑜表現獲讚優秀
而宋宛穎（Sabina）的媽咪文寶雪曾於91年參選華姐，同屆冠軍為袁詠儀。宋宛穎說：「媽咪參選澳門小姐得亞軍，媽咪的表姐就攞冠軍，當年由媽咪代表澳門出戰華姐。」雖然出身自選美世家，但她自言沒有壓力，而她的孖生妹妹則是醫生。
林鄭否認「迫針」 較西方溫和 公僕教師等四類人 未打針下月須自費檢測
商界一輪大抽獎谷針後，本港疫苗接種率提升至四成八。港府昨天接力再催谷，公佈公務員、中小學幼稚園教職員、醫管局員工及安老及殘疾人士院舍員工四類人「非健康理由不打針須自費定期檢測」，由九月起實施。特首林鄭...
2021-08-03
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英航母抵西太平洋後 與美澳日展開聯合演習
英國「伊利沙伯女皇號」航母編隊昨日經東沙海域通過巴士海峽，沿台灣東部外海北上日本。中國國防部早前回應，中方尊重各國艦船依法在南海航行自由，但堅決反對有別國不遠萬里派軍艦來刷「存在感」。伊利沙伯女皇號編隊稍後進入西太平洋後，將與美國、澳洲及日本等國展開聯合演習。伊利沙伯女皇號官方推特中亦表示：「我們現在穿過呂宋海峽進入菲律賓海」。而早前航經南海，未有進入任何爭議島嶼近海。 內媒引述「南海戰略態勢感知」指，截止周日為止，英國航母編隊沒有硬闖中國南海十二海里領海線的意圖。英國《衞報》引用英方稱：「伊利沙伯女皇號航母不會在南海與中國對抗，航母編隊將會選擇最短路線駛向菲律賓附近海域」...
2021-08-03
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廣島原爆紀念日 奧委會拒籲選手默哀
東奧及殘奧期間正值八月六日廣島原爆紀念日，廣島市和廣島縣核爆受害者團體協議會日前要求國際奧委會呼籲參賽選手和奧運相關人士默哀。而國際奧委會回應，將不會呼籲參賽選手和奧運相關人士默哀，表示：「並非向因特...
2021-08-03
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外望翠綠山景 康蘭苑簡潔大廳清新明亮
藍塘道為跑馬地主要街道之一，沿街新舊豪宅交錯。位於此地段的康蘭苑向來放盤少有，今次帶大家走訪該盤高層放盤，實用面積994方呎，採3房1套房，另設工人房設計，不設窗台，單位裝潢以自然為主，簡潔舒適，從露...
2021-08-03
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基建法案快將表決 原材料股沽壓大 杜指創新高後倒跌97點
美國投資高達1.2萬億美元的基建法案有可能日內表決，市場對法案通過有信心，加上市場對上市公司業績樂觀，美股周一早段曾創新高，杜指曾上揚256點報35192點，升幅0.73%。標普500指數曾26點報4...
2021-08-03
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梅拿曉姆斯有得留低 費歷克時代 用人唯才
路維在歐國盃決賽周之後離任，由前拜仁慕尼黑教練費歷克接手執教德國。這位新帥正在重組大軍，他說不會就此放棄湯馬士梅拿及曉姆斯，只要二人仍然有戰鬥力，就會繼續起用老將。 周日正式履新的費歷克指出，他揀選球員入德國國家隊不止看年齡，還要看狀態及能力。費歷克表示：「我不會因為年齡因素而將好球員排除在外，最重要是他們有能力，而且有欲望為國家隊披甲。」 下月三日首征世盃外 德國正在重整軍容，準備九月應付世界盃歐洲區外圍賽。該隊接下來首場賽事，將於香港時間九月三日作客鬥列支敦士登。
2021-08-03
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【港版演繹】 《卡門｜香港》西九文化區首演，沉浸式歌劇經典
科技應用能令藝術表演變得更為有趣，然而它並不應只是譁眾取寵的噱頭，更應該真正提升觀眾體驗。比才的經典歌劇《卡門》創作於近一百五十年前，最近就有劇團融入多媒體技術與當代視覺藝術元素，改編濃縮成九十分鐘的...
2021-07-28
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內地藝人舉報涉吳亦凡惡行 林俊傑潘瑋柏 火速出律師信否認
加拿大籍內地男星吳亦凡因涉嫌強姦，受害人包括未成年少女，目前被內地警方依法刑事拘留； 而昨日突瘋傳事件涉及林俊傑及潘瑋柏，二人立即透過律師發聲明澄清事件，更要求網民刪除相關貼文。亦有網民發現吳亦凡的歌...
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社論——行政手段谷針 除復常障礙
商界出盡九牛二虎之力谷針，紛紛開辦各項大抽獎，成功吸引更多人接種疫苗，令接種率呈持續上升之勢。但本港仍未達至最少七成的接種率，未有足夠免疫屏障，去抵禦變種病毒的來犯。港府昨天公佈，公務員、中小學幼稚園教職員、醫管局員工和安老及殘疾院舍員工四類人士，由九月起必須遵守「非健康理由不打針須自費定期檢測」的規定，向公眾發出清晰的訊息，變種病毒不等人，本港急需進一步以行政手段「谷針」自保。 定期檢測有助阻止病毒傳播，但始終不及打針的高防禦力。港府推行的「非健康理由不打針須自費定期檢測」，可以說是帶「半推半就」，因為沒有健康理由而堅拒打針者，將要承擔自己檢測所需的支出，即使有人願意如此...
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馬場浮世繪——霍宏聲已抵港正隔離檢疫
獲馬會簽發今季公司騎師牌照的南非年輕騎師霍宏聲，已於上周五抵港，並隨即轉往位於跑馬地的隔離酒店，接受為期二十一日的隔離檢疫，預計在本月二十日結束，屆時便可以正式開操。 馬場浮世繪
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