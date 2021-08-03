  • 2021年8月3日 星期二
  • 28º
  • 93%
熱門： 消費券黃耀明區諾軒樂悠卡造星IV

日報新聞 > 娛樂

家人補祝26歲生日Anson Lo開心請客

2021-08-03 列印
■Anson Lo與家人食飯補祝生日。
■Edan大熱天時要穿牛仔褸出外景。
Previous Next

　　上月7日是MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）的26歲生日，前日才有時間跟家人慶祝生日，還負責請食飯，他在社交網留言：「遲來的補祝生日飯，今日早收工和我愛的『教主』們吃飯，包括教母、教父、教姐（Amber在家等我）和一眾親戚們一家人永遠最重要」。

　　而呂爵安（Edan）昨日則與商台DJ黃正宜在主題樂園開工，吸引半百fans圍觀。大熱天時，Edan換上長袖牛仔外套孖阿正玩機動遊戲，Edan嗌到呱呱聲，玩到口罩都差點甩掉！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd