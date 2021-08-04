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華仔甄子丹吳京　合唱《真的漢子》向陳木勝致敬

2021-08-04 列印
■《天若有情》男主角劉德華亦獲邀獻唱。
■甄子丹歌悼合作無間的陳木勝。
■《怒火》成為名導陳木勝（左）的最後作品。
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　　著名導演陳木勝於去年8月因鼻咽癌逝世，享年58歲。陳木勝導演的遺作《怒火》將於8月19日在香港上畫，連日發放宣傳片造勢，繼由謝霆鋒主唱的主題曲《對峙》MV、當中有霆鋒與子丹以結他與鋼琴Jam歌後，《怒火》官方微博前日轉發《真的漢子》MV，當中陣容甚強勁，由劉德華、甄子丹、吳京、張家輝與陳小春等合唱向陳木勝致敬！

　　《怒火》官方微博亦留言緬懷備受愛戴的陳木勝︰「『擇一事，愛一生』陳木勝導演一生摯愛光影，在銀幕上留下了太多經典。從《天若有情》到《怒火•重案》，從影三十年，豪情壯志永不改。斯人已逝，記憶永存。陳木勝導演多次合作的好友們，共同演唱#陳木勝導演致敬曲#《真的漢子》，緬懷一生摯友。」



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