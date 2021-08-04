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何廣沛被爆有「朱朱」陪慶生

2021-08-04 列印
■負傷上陣的朱智賢與何廣沛擺出鬼馬甫士合照。
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　　何廣沛和早前跑步不慎跌傷的朱智賢（朱朱），昨日齊出席劇集《食腦喪B》宣傳活動，適逢是何廣沛33歲生日，眾人齊為他慶祝，他亦說與現場粉絲聚會像舉行生日會。

　　朱智賢就笑指有「朱朱」陪他，問何廣沛晚上有沒有另一位暱稱同為「朱朱」的緋聞女友朱晨麗陪伴慶生？他說會和家人過生日，並指記者應問朱晨麗會有何表示，他的生日願望則是《食腦》盡快在翡翠台播出。



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