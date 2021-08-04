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洪卓立玩「自抽」：健在勿念

2021-08-04 列印
■洪卓立更新社交網分享舊相。
■洪卓立5月受傷後被送入院。
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　　洪卓立在今年5月於順德拍劇中暑暈倒墮地，一度昏迷全身抽搐兼口吐白泡，其後返港治療休養。

　　洪卓立前日再更新社交網報平安，貼出5月初拍攝的照片，以往屢被網民惡搞「死訊」的他更留言「自抽」道「安好健在勿念」，網民紛送上慰問，師妹曾樂彤則留言道：「係時候去食餐好嘅。」



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