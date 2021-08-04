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薛影儀誓做「亞視一姐」

2021-08-04 列印
■薛影儀由經理人林寶玉（左）陪同受訪。
■薛影儀的亞視員工照。
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　　薛影儀參選亞姐成網民熱話後獲亞視簽約，昨於音樂節目綵排獻唱。阿儀透露簽約兩年，人工比做餐廳好，獲途人邀合照更令她有信心做「亞視一姐」。經理人林寶玉透露，阿儀獲兩間美容院及新戲斟洽合作。



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