劉佩玥（Moon）日前為「麥當勞叔叔之家慈善基金」義賣活動拍攝宣傳片，跟9歲罕見血癌康復小朋友朗朗一齊合作，她笑指自己是大細路，所以跟小朋友相處特別投契，而且朗朗記稿比她更叻。講到早前胞弟爬頭結婚，她自言未心急嫁人，又話弟婦人品極好放心交細佬給她，更笑言可繼承她去恰細佬。撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致今次是Moon跟該善團首度合作，不過好有淵源，「我細個已經知道呢個機構，好想參與去做義工，但係一直未有機會，其實我爸爸媽媽已經係呢個機構嘅義工嚟，佢哋邀請我嘅時候我即刻say yes，覺得好榮幸同好開心，因為我知道呢個機構幫到好多小朋友，亦都幫到佢哋嘅家庭，好有意義。」自認大細路﻿ 講到跟朗朗小朋友合作，Moon大讚對方表現出色，「佢好乖又好活潑好精靈，同埋佢記稿好犀利，佢唔係我拍檔，佢係我幫手，好多嘢佢直情好似做demo咁，我哋稿入面係冇，但佢做晒出嚟好幫到我手。佢好堅強又好孝順，頭先分享時，佢話專登學首歌去打鼓畀爸爸聽，喺父親節時送畀爸爸，佢爸爸喺朗朗有病期間，專登辭咗份工去照顧佢，真係好偉大，而小朋友亦好懂事去錫番爸爸，令我好感動。（見你同小朋友相處好叻？）我平時同小朋友都真係相處得幾唔錯，可能同一個level同Channel，同佢哋會好啱傾，我係個好玩得嘅姐姐，本身都係個大細路。」提到早前胞弟爬頭結婚，Moon冇唔捨得，仲大讚弟婦人品好好可繼承衣缽，「佢喺教堂講感詞，話你哋唔會冇咗個仔唔會冇咗個細佬，反而係多個女同多咗妹，我聽到即刻爆喊，我呢個弟婦真係冇得挑剔，真係好乖，一家人都好錫佢，最緊要係佢可以承繼我衣缽去繼續蝦我細佬，哈哈！」追問下月生日32歲的她父母有冇催婚，她卻賴父母不想她嫁，「我爸爸媽媽係唔係好想我嫁嗰隻feel，從來冇問過我啲男朋友，唔係好Care，我留得喺屋企幾耐得幾耐，最好就唔好出街。我自己就冇乜計劃或者planning，感情嘢、結唔結婚隨緣啦！本身我諗住25歲結婚，屈指一﻿算都過咗好幾年，o依家唔諗專注工作。」