34度高溫街頭暴曬拍劇 周柏豪王敏奕 笑住咬耳仔抗熱

自從前年榮升人父後，36歲的周柏豪好努力賺奶粉錢，近年主力拍TVB劇又升呢《聲夢傳奇》導師的他，將率領一眾學員於本月12至15日假麥花臣場館舉行畢業騷。日前，柏豪現身深水埗為新劇《旁觀者》拍外景，同場仲有TVB副總經理曾志偉的新抱仔王敏奕（Venus），二人在攝氏34度高溫下穿長袖衫拍談情戲，熱到滴晒汗，但為部劇冇辦法，兩人埋位前已拖實手仔又咬耳仔，非常投入角色。採訪：譚壹致「比比鳥頭」一直是周柏豪的招牌髮型，不過近日為拍TVB懸疑新劇《旁觀者》一改形象，染了一頭淺啡髮，兼梳韓仔旁分瀏海髮型，瞬間由星夢男歌手變「Oppa」。劇中，柏豪飾演性格分裂的Cafe老闆，「暖男」的另一面是連環殺手，所以劇中不乏殺人及分屍等場面，亦與扮演女警的王敏奕發展感情線。早前《頭條日報》記者見到柏豪與Venus在深水埗拍外景，前者戴上文青金絲框眼鏡，驟眼睇十足「哈利波特」咁款。男女角風扇兩份吹當日下午4時許，柏豪及Venus在高溫下穿上長袖衫於街頭拍攝拖手漫步談情戲。在正式Roll機前，一對已婚人士即使Set頭都拖到實，認真投入角色；其間，有專人撐傘的Venus，更舉起手中的電風扇幫柏豪散熱，非常貼心。不過由於天氣炎熱，柏豪還是拍到大汗疊細汗，男助手索性將風扇仔伸入其上衣吹背，之後他又自己掀起白Tee吹腹肌。雖然暴曬一個鐘，塊面又標晒油要頻頻補妝，但柏豪心情仍Very nice，事關全程有索爆人妻陪吹水，仲好傾到咬晒耳仔，Venus更被o氹到哈哈大笑，睇嚟兩人暫忘熱爆氣溫，成功抗熱。連詩雅叫外賣醫肚拍至傍晚近6點終於嗌Cut機，急急脫下外套的柏豪與Venus雙雙步行到隔離街，並各自登上坐駕離開，途中女方更興奮得跳跳吓，心情好High喎。事隔5日傍晚5時許，柏豪跟連詩雅（Shiga）和馬貫東再到深水埗白楊街一間Cafe內拍攝，待Break期間，Shiga就陪工作人員步出店外食「二手煙」。直到晚上近7點拍畢最後一個鏡頭，柏豪便除低圍裙、撳住手機，在助手陪同下到店外等車走人，而Shiga收工都唔捨得返屋企，事關她餓到要急Call外賣醫肚。