ViuTV真人騷《全民造星II》出身的陳天翺（Eagle），去年傳率Team B兄弟洪助昇（Aiden）、陳樂（Justin）和梁瑞峰（June）組男團出道，男團未成事，Eagle先以獨立創作歌手身份出道，近日推出新歌《Our Last Day》，他認為單飛冇包袱，可以製作自己喜歡的音樂，亦不怕跟《造星》師兄弟及同期戰友比較，皆因有競爭先有進步！撰文：黎寶倫 攝影：張詠森新歌《Our Last Day》講述在有限時間做應做的事及珍惜身邊的人，經歷疫情後，陳天翺更珍惜能做音樂的機會，希望創作更好及多元化的歌曲，又坦言為許廷鏗作曲的《Negative》反應不俗，令他信心大增。問為何決定單飛？Eagle說：「咁要問番公司，我覺得做音樂唔需要受限制，唔一定簽公司先做得音樂，每個人都可以喺睡房做Producer，做自己想做嘅音樂、發行畀人聽，所以獨立咁做都可以好自由。（3位兄弟有冇嬲你？）呢個要問佢哋，但都希望之後同佢哋有機會合作。」說到《造星》仔女人氣激增，一直專心做幕後的Eagle直言，沒想到節目帶挈更多人留意自己，令歌唱事業發展得更順暢。可羡慕MIRROR和ERROR爆紅？他說：「我好欣賞佢哋，佢哋每一個都好努力，要練唱歌、排舞、拍廣告等，但都Keep住個狀態，其實香港好多年輕歌手都好努力，所以都好羨慕成個氣氛咁開心，為香港樂壇做得更好。」並謂無懼比較，皆因大家各自創作喜歡的音樂，良性競爭才會做得更好，「我唔需要比較，最緊要做好自己，令自己進步，做得好自然會有人認同。」那麼是否恨拍戲、接廣告作多線發展？音樂才子Eagle卻想專注玩音樂，「我去跳舞拍戲都要人哋OK先，嗰啲嘢有就有冇就冇，冇所謂。」