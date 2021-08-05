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鄭杞瑤奪亞洲模特盛典大獎

2021-08-05 列印
■（左起）徐嘉穎、朱震軒和鄭杞瑤將參加總決賽。
■鄭杞瑤獲完美體態大獎。
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　　2021亞洲模特盛典（FOHK）暨ACE Talent演藝大獎前日圓滿結束，12歲孖妹鄭寶及鄭貝奪得演藝大獎冠軍；亞洲模特盛典香港賽區各獎得主亦誕生，獲完美體態大獎的鄭杞瑤、獲FOHK大獎的徐嘉穎及最佳表現大獎的朱震軒，將代表香港參加韓國方面主辦的總決賽，與逾80位參賽者爭奪總冠軍寶座！



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