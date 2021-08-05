  • 2021年8月5日 星期四
  • 28º
  • 84%
熱門： 東京奧運李慧詩消費券新冠肺炎王祖賢

日報新聞 > 娛樂

讀演戲班落力增值　Jer期待拍彭秀慧新戲

2021-08-05 列印
■Jer的簽名會只有100個名額，「柳柳粉」晨早到場見偶像。
■Jer謙稱自己仍在學習階段。
Previous Next

　　Jer（柳應廷）昨日為主唱的《媽媽的神奇小子》電影主題曲《神奇之路》舉行單曲碟簽名會，對於撼低魏浚笙（Jeffrey），將聯同隊友姜濤演出彭秀慧的新戲，Jer承認有到電影公司試鏡，但未收到任何消息，要等待公司安排。

　　提到Jeffrey失去角色仍大讚他很厲害，得到角色是實至名歸，Jer即謙稱：「Jeffrey都好勁、又大隻又靚仔，講靚仔梗係靚仔過我好多，佢只不過係講客氣說話。」問到是否很期待能初登大銀幕？他直言：「當然期待有機會拍戲，雖然曾經拍過MV，亦拍過劇集《男排女將》，但仲係喺學習階段，我亦一直有上演戲班增值自己。」



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd