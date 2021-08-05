提到Jeffrey失去角色仍大讚他很厲害，得到角色是實至名歸，Jer即謙稱：「Jeffrey都好勁、又大隻又靚仔，講靚仔梗係靚仔過我好多，佢只不過係講客氣說話。」問到是否很期待能初登大銀幕？他直言：「當然期待有機會拍戲，雖然曾經拍過MV，亦拍過劇集《男排女將》，但仲係喺學習階段，我亦一直有上演戲班增值自己。」
讀演戲班落力增值 Jer期待拍彭秀慧新戲
提到Jeffrey失去角色仍大讚他很厲害，得到角色是實至名歸，Jer即謙稱：「Jeffrey都好勁、又大隻又靚仔，講靚仔梗係靚仔過我好多，佢只不過係講客氣說話。」問到是否很期待能初登大銀幕？他直言：「當然期待有機會拍戲，雖然曾經拍過MV，亦拍過劇集《男排女將》，但仲係喺學習階段，我亦一直有上演戲班增值自己。」
與染疫澳女同遊內地 初檢陰性 港女生捲澳疫情回港易入境
澳門衞生局局長羅奕龍表示，上月十九日受感染的澳門女生從珠海乘飛機往西安，參加為期六日的濠江學校舞蹈交流團，當時機上有兩名南京相關病患者與她同坐一行。當局基本肯定她是感染源頭，其後感染三名家人。目前她和...
2021-08-05
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《王者榮耀》禁未成年通宵玩遊戲 官媒：需保護年輕人網絡世界
內地官媒日前批評網絡遊戲危害社會，被點名的騰訊旗下的《王者榮耀》昨日發佈新規則，要求未成年用戶每晚十時至早上八時禁玩遊戲，並限制其課金數額。內地官方《人民日報》海外版則再發文，批評有網絡遊戲充斥低俗、...
2021-08-05
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紐約州長性騷擾證有其事 拜登佩洛西齊聲促辭職
美國當局公佈一份獨立調查報告，指控紐約州州長科莫涉嫌性騷擾及侵犯一批女子，在對方不自願下強吻或撫摸身體。 科莫捲入性醜聞已有一段時間，他周二再度否認做過不正當行為，矢言不會下台，繼續履行州長職責。不過，美國總統拜登和眾議院女議長佩洛西公開表態，齊聲要求他辭職。 調查報告指涉多名女子 紐約州檢察長詹姆斯指，隸屬民主黨的科莫涉觸犯州及聯邦法例。紐約州議會議長赫斯蒂表示，州議會將會盡快完成對科莫的彈劾調查。州議會對他失去信任，他不可以再留任。 十多名女子去年先後公開指控科莫，稱曾遭他輕薄和非禮，促使檢察部門調查。調查人員花了五個月時間約見近二百人，包括曾為科莫工作的州政府人員及數...
2021-08-05
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用家主導 二手頻錄減價成交
據《星島地產網》報道，屋苑交投以用家主導，頻錄減價成交。馬鞍山海柏花園連天台特色戶，實用面積約394方呎，由區內客以778萬元承接；鑽石山居屋龍蟠苑高層單位，實用面積383方呎，放盤約一個半月，亦以6...
2021-08-05
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北水流入40億 港股升231點 經濟復甦受阻 杜指挫323點
美國私人企業新增職位遠遜預期，反映復甦之路不平坦，杜指早段跌逾200點，後稍收窄跌幅至跌146點報34969點；納指微升6點報14767點。油價亦跌近3%。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34...
2021-08-05
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鐵錘一放難收 連美斯難逃魔掌
曾被球迷戲謔為「連美斯」的英格蘭中場連格，上季英超外借韋斯咸重生。新一季他返回曼聯效力，領隊蘇斯克查強調會留人，意味鐵錘幫難以簽入此子。 連格上季外借韋斯咸半季，攻入九球兼有五次助攻，尋回自己應有水準。新一季他返回曼聯報到，上月對昆士柏流浪的熱身賽也有入球，蘇斯克查看到之後，打算留用此子。 目前連格只餘一年合約，是否續約仍屬未知之數，如果現時放人，估計他可以賣到三千萬鎊（約三億二千五百萬港元）。 蘇B拒絕放人 連格雖則有價有市，但蘇斯克查明言不想放人：「連格回來了，他想為正選位置出力，這是最好的事情了。連格很聰明，他在上季的表現，才是真正應有水準，他在隊中可以給我們多一些選...
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【寵愛有家】 小豬鼻Bear Bear
Bear Bear（啤啤）不但白雪雪，還有一個粉紅「小豬鼻」和「豬尾」。啤啤是很活潑的狗狗，十分喜歡在空地裏奔跑，一見有玩具便十分興奮！但只要輕輕的將牠抱起來，便會安靜地伏在你肩膊上，非常嗲人！啤啤雖...
2021-08-03
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社論——澳官民速戰病毒 港人還等甚麼
澳門一名女生疑在內地參加交流活動期間染疫，把變種新冠病毒帶返澳門，澳門政府如臨大敵，快速安排全民檢測，並以十四天控疫為目標，澳門市民亦配合，各檢測站大排長龍。這種誓與病毒速戰速決的取向，與部份港人對疫情風險慢半拍的反應，有天壤之別。 澳門成功抗疫一年半，突然有變種病毒殺到，澳門官民嚴陣以待。由於不少澳門人出於工作或家庭需要，每天須往返內地，但內地收緊檢測要求，要求十二小時內的陰性報告，令檢測需要大增，反映不少澳門人急於取得有效檢測證明，同時亦有很多人為求自保，不想自己染疫禍延親友。 澳門官民快速抗擊病毒，比部份港人怕做檢測，甚至疫苗供應充裕，也對打針一事拖了又拖，形成了強烈...
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馬場浮世繪——陳國泰英國起孖受注目
陳國泰養在英國的「蔚藍天使」和「湖畔鄉鎮」，早前同日在古活馬場贏出二級賽葡萄酒錦標和里諾斯錦標，備受當地馬圈人所注目。日前他接受外地傳媒詳細訪問時表示，自己年幼住在馬來西亞，祖父和父親曾帶他到吉隆玻馬場觀看賽馬，因而開始對賽馬產生濃厚興趣，至九一年移居香港重新接觸賽馬，去到大約七至八年前，其父親從馬來西亞來港，父子在電視機前看直播及投注時，決定進一步投入參與，於是便申請成為香港馬會會員，然後再入紙抽馬成為馬主。 陳國泰目前除在港養有「莎皇者」、「皇者峰範」和「皇者精芯」，以及幾匹在英國出賽馬匹外，他透露另在歐洲和美國擁有十二匹兩歲馬，其中多駒血統良好，是在周歲馬拍賣會上以高...
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