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Camila《仙履奇緣》反傳統 「仙女教母」變「鬍鬚仙佬」

2021-08-05 列印
■Camila在片中獲王子求婚。
■Billy在新版中助Camila扮靚。
■迪士尼動畫版中的仙女教母。
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　　Camila Cabello主演的Amazon真人電影《仙履奇緣》昨發佈新預告片，該片顛覆多個深入民心的「灰姑娘」橋段，包括Camila在片中的夢想是創立個人時裝品牌，更穿上自己設計的晚裝出席王子的派對。

　　幫助「灰姑娘」變出華麗晚裝和南瓜車的「仙女教母」就由同志男星Billy Porter飾演，以鬍鬚Look下凡的他幫Camila變出西裝女強人Look；Camila又「嫌棄」玻璃鞋不方便想換鞋！在派對上，她更婉拒王子求婚要去追尋時裝夢！圖：網上圖片



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