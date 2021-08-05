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李麗珍積極平復喪親之痛

2021-08-05 列印
■李麗珍稱會積極投入工作。
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　　父母在一年內先後離世的李麗珍久未出席公開場合，她前晚出席新片《鬼同你住》首映禮時透露，心情已回復好多，又認為不開心的事要靠自己解決，期間有煲劇並重溫舊戲。珍妹說獲女兒許倚榕陪伴，是她的最大支持，從事設計的女兒主動提出給家用，令珍妹很感動，坦言女兒如「小天使」守護她。



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