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《爆機》《永恆族》 煞停串流同步播

2021-08-05 列印
■賴恩與碧琪恩愛現身。路透社
■《永恆族》將於11月上映。 資料圖片
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　　史嘉莉祖安遜早前控告迪士尼安排她主演的《黑寡婦》在戲院及串流平台同步上架違約，迪士尼新片《爆機自由仁》及《永恆族》的最新宣傳片就寫明「只在戲院上映」字眼，取消在串流同步上映。

　　另外，《爆》片昨於紐約舉行首映，該片主角、「死侍」賴恩雷諾士帶索老婆碧琪麗芙莉現身，碧琪更「中門大開」落力撐老公！



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