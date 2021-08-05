入行要減肥 做瑜伽辛苦到爆粗 ATV阿儀自稱靚 所以爆紅

阿儀被Fans捧為「阿儀不紅，天理不容」，多job多都爆燈，除咗做宣傳，仲要唱live、拍美容廣告、遲啲仲會拍埋戲。今次《頭條日報》記者安排本身都幾厚肉嘅阿儀去挑戰做瑜伽，見佢做得都好吃力，搵食係艱難㗎嘞。
辛苦玩到唞晒大氣
當日導師先指導阿儀做一啲基本熱身動作，再趴低身貼地爬行做舒緩脊髓，最後向較高難度進發就係玩高空瑜伽，教她做正身及反身倒吊動作，可惜阿儀手腳唔協調，不時撻低喺地蓆上，更做到唞晒大氣，要由經理人示範及打氣鼓勵，再同導師夾手夾腳協助阿儀完成動作。期間阿儀不停講：「哎呀！真係攰，嘩！真係攰到我！」屢敗屢戰後，一頭亂髮嘅阿儀忍唔住細細聲爆粗：「係囉，真係好×攰！」笑爆全場。問到能否捱得住娛樂圈咁艱辛的工作？她細細聲：「捱得住嘅，再嚟啦，但仲未拍完嘅？」事後記者問到她對講粗口的睇法？她說：「係囉！啲人（留言）討厭囉！」記者反問：「但你自己都爆粗喎！」她卻不語，然後發出哎呀聲，未答完就走去搵手機，搞到公關都要提醒她說：「阿儀，禮貌啲！」
讀到中五成績唔講
對於網民喜歡阿儀有純真一面，她信心返晒嚟：「係啦！佢哋覺得我外表好囉！」仲大大聲說：「我都有信心（發展），我個樣都唔算差，有啲人靚過我，有啲人醜過我，身形有啲人肥過，（下刪百字）。」再問覺唔覺被人取笑？她說:「吓？唔知佢哋，唔會覺得，我個人樂觀。其實我瘦10磅就ok，唯一有黑眼圈，下面棚牙有啲疏。」至於被指雙乳下垂？她即否認：「我覺得ok，係啲網民亂講嘢。」由於阿儀常問非所答，她的智商同樣受關注，對此她反問：「仲咩呀？（讀書OK？）係呀，我喺元朗鄉中讀到中五，會考成績係點？唔講得啦。」
TVB挖角都唔會去
問到覺得自己紅唔紅，阿儀坦言：「啲fans話我紅囉，（啲人話你紅過姜濤）係呀！我唔知佢哋呀！各人有各人睇法囉！可能睇我外表靚。」她又自爆有fans要求跟她合照及送花膠燕窩。她又說可接受着泳衣拍戲，但唔接受拍牀戲，咀戲就視乎劇本，但私下可接受婚前性行為。今年4月她曾投考TVB演藝訓練班不獲取錄，問到TVB係咪跌眼鏡？她即投訴：「係囉唔知佢哋呢！嗰日有千幾人面試，由朝等到晚嘥時間，樂易玲只係問咗我姓名、年齡及職業，第日TVB撬我都唔過去，等咁耐都唔去啦。」