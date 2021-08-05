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入行要減肥 做瑜伽辛苦到爆粗 ATV阿儀自稱靚 所以爆紅

2021-08-05 列印
招積笑容 ■阿儀話自己笑得唔好睇，所以平日木口木面，但聽到網民留言話：「我愛你。」就露出招積笑容。
反晒白眼 ■阿儀屢敗屢戰，做瑜伽做到反晒白眼。
唔多協調 ■阿儀手腳唔協調，導師未叫她踢腳經已起腳，好彩老師夠耐性，鼓勵她多練習會有進步空間。
攰到爆粗 ■不慎爆粗嘅阿儀做到一頭亂髮，上氣唔接下氣，猛話攰喇！
經理人示範 ■經理人林寶玉都忍唔住示範，阿儀狂問痛唔痛？
有成功感 ■最後經理人及導師夾手夾腳搞掂咗阿儀完成動作。
傻豹泳衣 ■阿儀當日着傻豹三點式泳衣去亞姐面試，佢話可能fans見佢着得靚，所以like爆佢喎！
三萬觀眾 ■日前阿儀喺亞視fb page開live唱歌，有近3萬觀眾收看，點擊率贏咗唔少歌手。
鐵粉J.Arie ■雖然阿儀唱到五音不全，但歌手雷深如 (J.Arie)都係佢fans，不斷留言仲大讚佢係亞姐冠軍。
過氣偶像 ■阿儀好like同齡嘅岑麗香及古巨基，10幾年前就係文恩澄fans，原因話佢靚。
都有群組 ■阿儀都有群組，組名叫「我老公J咗薛影儀導致婚姻破裂關注組」，暫時有633位成員。
影子應援 ■阿儀出道唔夠一個月即有影子應援會，好厲害！
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        37歲黃花閨女薛影儀憑獨特樣貌及氣質挑戰今屆亞姐，雖然入唔到圍，但紅爆網絡，網民齊集氣令「氣質儀」成功獲ATV簽約兩年，月入有4位數仲有佣金O添。對於被封亞視一姐，仲有埋應援會！阿儀信心滿滿說：「可能我靚！」對於網民的支持，阿儀最開心有Fans留言：「我愛你！」說畢還展露激罕招積笑容。採訪：方騫平 攝影：梁志明 場地：Meg Latin [email protected]金巴利中心

        阿儀被Fans捧為「阿儀不紅，天理不容」，多job多都爆燈，除咗做宣傳，仲要唱live、拍美容廣告、遲啲仲會拍埋戲。今次《頭條日報》記者安排本身都幾厚肉嘅阿儀去挑戰做瑜伽，見佢做得都好吃力，搵食係艱難㗎嘞。



辛苦玩到唞晒大氣

  當日導師先指導阿儀做一啲基本熱身動作，再趴低身貼地爬行做舒緩脊髓，最後向較高難度進發就係玩高空瑜伽，教她做正身及反身倒吊動作，可惜阿儀手腳唔協調，不時撻低喺地蓆上，更做到唞晒大氣，要由經理人示範及打氣鼓勵，再同導師夾手夾腳協助阿儀完成動作。期間阿儀不停講：「哎呀！真係攰，嘩！真係攰到我！」屢敗屢戰後，一頭亂髮嘅阿儀忍唔住細細聲爆粗：「係囉，真係好×攰！」笑爆全場。問到能否捱得住娛樂圈咁艱辛的工作？她細細聲：「捱得住嘅，再嚟啦，但仲未拍完嘅？」事後記者問到她對講粗口的睇法？她說：「係囉！啲人（留言）討厭囉！」記者反問：「但你自己都爆粗喎！」她卻不語，然後發出哎呀聲，未答完就走去搵手機，搞到公關都要提醒她說：「阿儀，禮貌啲！」

讀到中五成績唔講

  對於網民喜歡阿儀有純真一面，她信心返晒嚟：「係啦！佢哋覺得我外表好囉！」仲大大聲說：「我都有信心（發展），我個樣都唔算差，有啲人靚過我，有啲人醜過我，身形有啲人肥過，（下刪百字）。」再問覺唔覺被人取笑？她說:「吓？唔知佢哋，唔會覺得，我個人樂觀。其實我瘦10磅就ok，唯一有黑眼圈，下面棚牙有啲疏。」至於被指雙乳下垂？她即否認：「我覺得ok，係啲網民亂講嘢。」由於阿儀常問非所答，她的智商同樣受關注，對此她反問：「仲咩呀？（讀書OK？）係呀，我喺元朗鄉中讀到中五，會考成績係點？唔講得啦。」

TVB挖角都唔會去

  問到覺得自己紅唔紅，阿儀坦言：「啲fans話我紅囉，（啲人話你紅過姜濤）係呀！我唔知佢哋呀！各人有各人睇法囉！可能睇我外表靚。」她又自爆有fans要求跟她合照及送花膠燕窩。她又說可接受着泳衣拍戲，但唔接受拍牀戲，咀戲就視乎劇本，但私下可接受婚前性行為。今年4月她曾投考TVB演藝訓練班不獲取錄，問到TVB係咪跌眼鏡？她即投訴：「係囉唔知佢哋呢！嗰日有千幾人面試，由朝等到晚嘥時間，樂易玲只係問咗我姓名、年齡及職業，第日TVB撬我都唔過去，等咁耐都唔去啦。」
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